Die kleinen weißen Bälle tanzen wieder auf den Platten

Die Meisterschaften des Tischtennisbezirks Tauberbischofsheim finden heuer am Samstag, 14. Dezember, und am Sonntag, 15. Dezember, in der Stadthalle in Lauda statt.

Die Teilnehmer aller Altersklassen der Schüler, Jugend, Junioren und Senioren gehen am Samstag an die Platte.

Es beginnen die Schülerinnen/Schüler C (Jahrgänge 2009 und jünger) sowie die Schülerinnen/Schüler A

