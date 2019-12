Die Herbstmeister in allen Ligen auf Kreisebene stehen fest

Im Tischtennisbezirk Tauberbi-schofsheim stehen nun die Herbstmeister fest. In der Kreisliga ist es der SC Grünenwört. in der Kreisklasse A TTV Oberlauda, in der Kreisklasse B der FC Gissigheim II und in der Kreisklasse C der ETSV Lauda IV.

Kreisliga

FC Hundheim/Steinbach – TSV Assamstadt II 9:2. Der FC Hundheim/Steinbach landete gegen den TSV Assamstadt II einen sicheren 9:2-Erfolg. Der 2:1-Führung aus den Doppeln ließen die FC-Akteure Siege von A. Münkel, M. Münkel und T. Hauck gegen H. Hügel, Imhof und Stumpf folgen. Beim zwischenzeitlichen 5:1 für die Gastgeber gewann Geißler gegen M. Bischof für die Gäste. Das Heimteam setzte nun weitere vier Siege drauf, es punkteten H. Bischof, B. Hauck, A. Münkel und M. Münkel über Wachter, A. Hügel, Imhof und H. Hügel. FC Külsheim III – TTC Bobstadt 9:5. Der FC Külsheim III holte gegen den TTC Bobstadt einen 9:5-Heimsieg. Bis zum 5:5 blieb der Verlauf der Partie ausgeglichen. Nach der 2:1-Führung für die Gastgeber erhöhte Hanna (FC) gegen Quenzer. Seeberger (TTC) verkürzte gegen Krug, Betz (FC) stellte den vorherigen Abstand gegen Beier wieder her, ehe M. Behringer und Mach gegen Hepp und Hernold für die Gäste zum 4:4 ausglichen. Die Erfolge von Meixner (FC) gegen B. Behringer und Seeberger (TTC) gegen Hanna führten zu besagtem 5:5. Die Külsheimer Dritte hatte danach eine starke Phase und holte vier Siege am Stück. Erfolgreich waren dabei Krug, Betz, Hepp und Hernold über Quenzer, M. Behringer, Beier und B. Behringer. TSV Assamstadt II – ETSV Lauda II 5:9. Der TSV Assamstadt II bereitete dem ETSV Lauda II beim 5:9 lange Zeit spielerische Schwierigkeiten. Die Gastgeber lagen nach den Doppeln 2:1 vorne. Der ETSV punktete danach mit Dertinger, Slomka, und Muhr gegen Imhof, H. Hügel und Geißler. Stumpf verkürzte für Assamstadt gegen Woch zum 3:4. Die Gäste ließen durch Neuser, Kirschning, Slomka und Dertinger gegen A. Hügel, Wachter, Imhof und H. Hügel weitere vier Einzelsiege zur 8:3-Führung folgen. Die Assamstädter blieb mit Geißler und Stumpf gegen Woch und Muhr noch zweimal siegreich, ehe Kirschning gegen A. Hügel den 9:5-Gästesieg festmachte. FC Gissigheim – SC Grünenwört 5:9. In einem lange ausgeglichenen Spitzenspiel unterlag der FC Gissigheim dem SC Grünenwört mit 5:9. Dabei lagen die Gastgeber nach den Doppeln mit 2:1 vorne. Die Grünenwörter drehten die Begegnung erstmals durch die Siege von Felde, Degen und Grein über Hetzler, Stahl und P. Häfner zur eigenen 4:2-Führung. Gissigheim konterte mit Erfolgen von Ullrich, Ehrenfried und J. Häfner gegen Oetzel, Wagner und Hörtreiter, lag nun seinerseits mit 5:4 vorne. Alle dann gespielten Einzel jedoch gewannen die Mannen aus Grünenwört. Degen, Felde, Oetzel, Grein und Hörtreiter punkteten nacheinander gegen Hetzler, Stahl, P. Häfner, Ullrich und Ehrenfried, sicherten den 9:5-Sieg. SC Grünenwört – FC Hundheim/Steinbach 9:3. Der SC Grünenwört hatte tags drauf einen weiteren schweren Brocken vor sich und siegte gegen den FC Hundheim/Steinbach mit 9:3. Den knappen 2:1-Vorsprung aus den Doppeln erhöhte Degen gegen M. Münkel zum 3:1. A. Münkel (FC) hielt mit seinem Sieg gegen Felde dagegen, bevor die Gastgeber mit Erfolgen von Oetzel, Zeiger, Grein und Hörtreiter über M. Bischof, T. Hauck, B. Hauck und H. Bischof auf 7:2 stellten. Für den FC Hundheim-Steinbach punktete erneut A. Münkel gegen Degen. Zwei weitere Siege der Grünenwörter mit Felde und Oetzel gegen M. Münkel und T. Hauck besiegelten das 9:3 für die Gastgeber. TSV Tauberbischofsheim III – ETSV Lauda II 2:9. Der TSV Tauberbischofsheim III musste beim 2:9 gegen den ETSV Lauda II die Stärke der Gäste anerkennen. Der ETSV lag nach den Doppeln mit 2:1 vorne. Es folgten sechs Einzelerfolge der Laudaer am Stück. Dabei obsiegten Muhr, Slomka, Kuhn, Berger, Neuser und Schweitzer über Röder, Wolny, Scherer, Henninger, Buchholz und Adam bis hin zum 8:1 für die Gäste. Den einzigen Einzelerfolg für die Tauberaner fuhr Röder gegen Slomka ein, ehe Muhr gegen Wolny den Erfolg des ETSV festzurrte.

Kreisklasse A

TSV Gerchsheim – SV Niklashausen III 6:9. Die Begegnung zwischen dem TSV Gerchsheim und SV Niklashausen III wogte lange hin und her. Die Gastgeber führten nach den Doppeln 2:1, was S. Sorger und R. Sorger gegen A. Seubert und M. Seubert zur Niklashäuser 3:2-Führung wandelten. Wagner glich gegen Braun für den TSV aus, bevor Schöllig und Buhl die Gäste durch Siege über Szeitszam und Albert erstmals mit zwei Zählern in Füh-rung brachten. Blaschke und A. Seubert glichen gegen Flegler und R. Sorger erneut für Gerchsheim zum 5:5 aus. Den drei Siegen von S. Sorger, Schöllig und Braun (alle SV) über M. Seubert, Wagner und Szeitszam setzte Albert gegen Flegler einen Gerchsheimer Erfolg dagegen. Abschließend gewann Buhl (SV) gegen Blaschke zum letztendlichen 9:6 für den SV Niklashausen III.

TTV Oberlauda – SV Niklashausen III 9:5. Tabellenführer TTV Oberlauda behält seine weiße Weste, gewann mit 9:5. In den Doppeln waren die Gäste erfolgreicher, führten 2:1. Fading, Fischer und Stolze wendeten das Blatt für die Gastgeber durch Siege über Künzig, Schöllig und Braun zum 4:2. Vogel verkürzte für den SV gegen Hanselmann. Die Oberlaudaer fuhren danach weitere Einzelsiege ein durch Balbach, Klingert, Fading und Fischer über Buhl, Klimczak, Schöllig und Künzig. Die Gäste punkteten nochmals mit Vogel und Braun gegen Stolze und Hanselmann, ehe Balbach gegen Klimczak den Schlusspunkt zum 9:5 für den TTV Oberlauda setzte.

FC Eichel – SG Dörlesberg/Nassig III 9:0. Drei Doppelsiegen für Eichel folgten weitere Erfolge von Matejka, Segner, Röhrig, Balogh, Schmitt und Dill gegen Lang, VuVan, Geißler, Anderlik, Leisering und Dosch.

Kreisklasse C

FC Gissigheim III – TTC Bobstadt IV 9:3. Die Gastgeber lagen nach den Doppeln 3:0 vorne. Bis zum 6:3 nach dem ersten Einzeldurchgang punkteten Bundschuh, Achstetter und Rogler für den FC, Ehrmann, E. Quenzer und Wirth für den TTC. Den Gissigkeimer 9:3-Sieg stellten Bundschuh, Noll und Achstetter sicher.

TTC Großrinderfeld II – SV Schönfeld II 6:1. Großrinderfeld II führte durch zwei Doppelerfolge. Baumann und Menig erhöhten auf 4:0. Den einzigen Zähler für die Schönfeld holte Bittermann, ehe Ojeleye und Baumann den Sieg eintüteten.

TTV Oberlauda III – TSV Assamstadt IV 6:1. Die Gastgeber führten nach zwei Doppelerfolgen sowie Einzelsiegen von Stolze und Wildner mit 4:0. J. Meyer siegte für Assamstadt, Vonier für Oberlauda. Wiederum Stolze und Wildner besiegelten das 6:1 für den TTV Oberlauda III.

VfR Uissigheim – TSV Assamstadt III 6:3. Beide Teams landeten anfangs je einen Doppelsieg und durch Ruck (VfR) und T. Frank (TSV) je einen Einzelsieg. May und Martini brachten die Gastgeber mit 4:2 in Führung, T. Frank verkürzte für die Assamstadter. Heerd und erneut May vollendeten zum Uissigheimer 6:3-Sieg.

