Die Gäste hatten keine Chance

Mit diesen beiden Punkten hatte man bei den Keglern des SV Seckach nicht gerechnet. Daher ist es erfreulich, dass man gegen den Tabellendritten einen Sieg erringen konnte. Die Gäste aus Denkendorf hatten von Beginn an keine Chance. Mit diesen letzten guten Spielen hat sich die Herrenmannschaft wieder in das Tabellenmittelfeld gekämpft. Anders die gemischte Mannschaft: Sie hat dem Gast die beiden Punkte überlassen. Die Spiele endeten: SV Seckach H. – TSV Denkendorf mit 6:2 Punkten und 3110:2971 Holz. Gespielt haben: Christopher Karle 568; Markus Münnich 512; Rainer Miesch 511; Reinhold Winter 465; Markus Winter 527 und Jürgen Retter 527 Holz. SV Seckach g. – SKV Brackenheim mit 1:7 Punkten. Gespielt haben: Vanessa Arthofer 490; Sylvia Thierl 453; Lukovskij Artem 430; Gabriele Büchler 445; Sven Arthofer 468 und Florian Arthofer 517 Holz. Die nächsten Heimspiele finden am 8. Februar statt.

