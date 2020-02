Die Favoriten sind jeweils eindeutig

In den vier Begegnungen der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen der Herren lässt sich in jeder Partie ein Favorit feststellen.

In der Partie SV Seckach – TSV Oberwittstadt sind es die Gastgeber, in den Spielen SV Niklashausen II – TSV Assamstadt, TSV Neunstetten – SG Dörlesberg/Nassig sowie TSV Tauberbischofsheim II – ETSV Lauda jeweils die Gästeteams.

SV Niklashausen II – TSV Assamstadt (Freitag, 28. Februar, 20 Uhr). Der Tabellenvierte SV Niklashausen II (18:8) empfängt Spitzenreiter TSV Assamstadt (23:1), der nach einigen Wochen Pause wieder in das Spielgeschehen eingreift. Während die Gastgeber in ihrer letzten Partie beim SV Dertingen im Kampf um den Relegationsplatz nach oben einen Zähler eingebüßt haben, haben die Gäste in der Rückrunde noch eine weiße Weste. Der TSV Assamstadt geht als Favorit in die Begegnung.

SV Seckach – TSV Oberwittstadt (Samstag, 29. Februar, 18 Uhr). Der SV Seckach (14:10), derzeit auf einem komfortablen Mittelfeldplatz liegend, spielt zuhause gegen den TSV Oberwittstadt (5:21), der sich zwei Zähler vor einem Abstiegsplatz auf dem Relegationsplatz befindet. Die Gäste warten in der Rückrunde auf den ersten Pluspunkt und der Papierform nach wird dies nach dem Spiel in Seckach auch so bleiben. Denn der SV hat in der Rückrunde beide bisherigen Spiele gegen Teams aus der zweiten Tabellenhälfte gewonnen.

TSV Neunstetten - SG Dörlesberg/Nassig (Samstag, 29. Februar, 19 Uhr). Beim TSV Neunstetten (3:19) ist die SG Dörlesberg/Nassig (10:16) zu Gast. Die Gastgeber haben in der Rückrunde noch nicht gepunktet, dabei allerdings gegen zwei Mannschaften aus dem Spitzentrio gespielt.

Die Gäste standen zuletzt gar allen drei Teams aus dem Spitzentrio gegenüber, jeweils erfolglos. Dem Tabellen-stand nach ist die SG in der Favoritenrolle, der TSV jedoch rechnet sich sicher Außenseiterchancen aus.

TSV Tauberbischofsheim II - ETSV Lauda (Montag, 2. März, 20.15 Uhr). Zu Wochenbeginn am Montag treffen der TSV Tauberbischofsheim II (2:26) und der ETSV Lauda (21:7) aufeinander.

Das Tabellenschlusslicht wird wohl wenig ausrichten. Es fordert die Mannschaft heraus, welche in der Rückrunde mit 10:0 Zählern bisher am besten gepunktet hat.In dieser Begegnung ist zu erwarten, dass die Mannen aus Lauda ihren Lauf fortsetzen und ihrer Favoritenstellung gerecht werden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 28.02.2020