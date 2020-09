Der VfB Sennfeld hat gegen Schefflenz den längeren Atem

Sehr erfolgreich verlief in der Tischtennis-Bezirksklasse Mosbach/Buchen das Wochenende für die beiden Vertreter des Tischtennisbezirks Buchen. Während der VfB Sennfeld den Titelaspiranten TTC Schefflenz II überraschend mit 9:7 in die Knie zwang, erspielte sich der SV Adelsheim II gegen die SG Neckarburken-Neckarelz den erwarteten 9:4-Sieg.

VfB Sennfeld – TTC Schefflenz II 9:7. Ein über drei Stunden dauerndes abwechslungsreiches Match lieferten sich der VfB Sennfeld und der TTC Schefflenz II. Die Gastgeber lagen nach den Eröffnungsdoppeln durch Erfolge der Paare Miriam Schöll/Watzal und Schwab/Eberhard Friedrich bei einem Gästezäher durch Mack/Frank mit 2:1 in Führung, die Miriam Schöll auf 3:1 erhöhte. Nach dem 2:3 durch Mack stellte Watzal zum 4:2 den alten Abstand wieder her. Auf das 3:4 konterte Schwab zum 5:3, doch Schork und Mack schafften den 5:5-Ausgleich. Nun zogen die Hausherren durch weitere Zähler von Klesel und Watzal auf 7:5 davon. Doch der Gast glich postwendend durch Körner und Schork zum 7:7 aus. Im letzten Einzel ließ Eberhard Friedrich seinem Gegner keine Chance und punktete zum 8:7, ehe das Doppel Miriam Schöll/Watzal den Schlusspunkt zum verdienten 9:7-Sieg setzte.

SV Adelsheim II – SG-Neckarburken-Neckarelz 9:4. Einen in dieser Höhe erwarteten 9:4-Sieg erspielte sich der SV Adelsheim II gegen die SG Neckarburken-Neckarelz. Die Gastgeber gingen auch nach Zählern in den Eröffnungsdoppeln durch Eckstein/Niemann und Zinkel/Kuhn bei einem Gäste-erfolg von Wehrfritz/Hetzel mit 2:1 in Front. Das Trio Hettinger, Eckstein und Niemann erhöhten sodann auf 5:1. Nun verkürzten Henn, Märtz und Reichert zum 5:4-Halbzeitstand. Im zweiten Durchgang punktete dann wieder der SV durch Hettinger, Eckstein, Niemann und Schuster zum 9:4-Doppelpack.

VfB Mosbach-Waldstadt II–- TSV Neudenau 9:0. Bei diesem einseitigen Match gab das einheimische Sextett mit Becker, Bronner, Knaus, Förg, Staudt und Zachlod lediglich fünf Sätze ab. (ck)

