Der VfB gibt beim 9:0-Erfolg nur drei Sätze ab

In der Tischtennis-Bezirksklasse Mosbach/Buchen fanden am Wochenende vier Spiele statt. Der VfB Sennfeld bleibt nach dem 9:4-Sieg gegen die Spfr. Haßmersheim weiter in der Erfolgsspur. Seinen zweiten Saisonsieg feierte auch der TTV Nüstenbach mit 9:5 bei der SG Neckarburken-Neckarelz.

VfB Sennfeld – Spfr. Haßmersheim 9:4. Einen verdienten 9:4-Sieg erspielte sich der VfB Sennfeld gegen die Spfr. Haßmersheim. Nach der 2:0-Führung durch Zähler der Doppel Miriam Schöll/Watzal und Klesel/Müller verkürzte das Gästepaar Landbrecht/Bödy auf 2:1 Im ersten Paarkreuz bauten Miriam Schöll und Klesel den Vorsprung auf 4:1 aus. Landbrecht gelang für den Gast das 2:4, doch im Gegenzug erhöhten Müller und Eberhard Friedrich auf 6:2. Bödy punktete nun zum 3:6-Halbzeitstand. Zu Beginn des zweiten Durchgangs waren wiederum Miriam Schöll und Klesel zum 8:3 erfolgreich. Noch einmal punktete der Gast aus Haßmersheim zum 4:8, ehe Müller den 9:4-Doppelpack perfekt machte.

SG Neckargerach-Neckarelz – TTV Nüstenbach 5:9. Die SGNeckarburken-Neckarelz musste sich auch gegen den TTV Nüstenbach mit 5:9 geschlagen geben. Nach den Eröffnungsdoppeln führte die SG durch Zähler ihrer Doppel Wehrfritz/Hetzel und Reichert/Märtz bei einem Gäste-Erfolg durch Wild/Kieser mit 2:1. Doch dann bestimmte der TTV das Spielgeschehen und zog durch Siege seines Quartetts Miriam Walldorf, Wild, Kieser und Kraft auf 5:2 davon. Reichert und Märtz verkürzten dann zum 4:5-Halbzeitstand. Zu Beginn des zweiten Durchgangs erhöhten Wild und Miriam Walldorf auf 7:4 für die Gäste. Henn gelang für die Hausherren noch ein Zähler zum 5:7, ehe Kaiser und Eifler zum 9:5-Endstand erfolgreich waren.

FC Lohrbach II – TTC Schefflenz II 9:0. Die Gäste sind nicht angetreten.

VfB Mosbach-Waldstadt II – SV Neunkirchen 9:0. Mit 9:0 deklassierte der VfB Mosbach-Waldstadt II den SV Neunkirchen. Hierbei gab das Sextett mit Lellek, Becker, Bronner, Knaus, Förg und Staudt lediglich drei Sätze ab. (ck)

