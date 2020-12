Der Spielbetrieb bleibt bis 28. Februar ausgesetzt

Dass die Tischtennis-Saison in einer Einfachrunde zu Ende geführt wird, ist den Aktiven bereits bekannt (wir berichteten). In seiner Sitzung vom 17. Dezember hat das Präsidium von „Tischtennis Baden-Württemberg“ (TTBW) die Fortsetzung der Saison konkretisiert. Der Spielbetrieb bleibt bis einschließlich 28. Februar ausgesetzt. Darüber hinaus wird der zeitliche Rahmen der Saison 2020/21 ausgeweitet. Vier zusätzliche (Reserve-)Spieltage zwischen 24. April und 16. Mai werden angefügt. Die Relegationsspiele sollen statt am 8. Mai erst am 29. Mai stattfinden.

Den Spielern in den Vereinen soll nach einer dann zwei- bis dreimonatigen Pause ein angemessener Zeitraum von zum Beispiel drei Wochen freigehalten werden, wieder in den Trainingsbetrieb einzusteigen. Weiterhin ist zu verhindern, dass Spielansetzungen im Januar und Februar zu einer Vielzahl an Spielverlegungen in den rechtlich dann erst möglichen Zeitraum führen. Die Planungssicherheit für alle Beteiligten – Spieler, Vereine, Spielleiter – soll mit der getroffenen Entscheidung maximiert werden.

Die Spielleiter erstellen bis 17. Januar auf Basis der vorhandenen Terminwünsche der Vereine (vor der Saison abgegeben) einen neuen, jedoch vorläufigen Terminplan. Die offenen Spielpaarungen sollen dabei zwischen 1. März und 18. April angesetzt werden. In einem neuen Zeitfenster bis 17. Februar erhalten dann die Vereine die Möglichkeit, Spielpaarungen des vorläufigen Terminplans zu verlegen bzw. noch offene Termine mit Spielterminen zu versehen. In dieser Phase der SpielplanÜberarbeitung dienen die Reservespieltage zwischen 24. April und 16. Mai als Unterstützung. Sind am 17. Februar nicht alle Spiele terminiert, legt der Spielleiter in Absprache mit den beteiligten Teams die noch offenen Begegnungen fest. Der endgültige Rückrunden-Spielplan steht schließlich am 1. März fest.

Wie bereits zum Ende der unterbrochenen Saison wird weiterhin kein Doppel gespielt. . Ziel ist der Abschluss der Saison 2020/21. TTBW setzt die Hürden für notwendige Spielverlegungen herab. Dies betrifft die Absetzung, die Nachverlegung und die Begründung von Spielverlegungen. Das Abmelden, Zurückziehen und Streichen einer Mannschaft wird – wie bereits in der Vorrunde - finanziell nicht sanktioniert.

. Der Individualspielbetrieb ruht im genannten Zeitraum ebenfalls. Die verantwortlichen Gremien prüfen derzeit, welche Veranstaltung abgesagt und welche verschoben werden müssen. Die entsprechenden Informatione hierzu folgen noch.

