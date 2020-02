Bleibt es ein Sieg ohne Wert?

TG s.Oliver Würzburg – Speyer 115:90 (31:30, 36:16, 28:20, 20:24)

Würzburg: Pipiras 24 Punkte/1 Dreier, Hunt 15/1, Weitzel 13 (7 Rebounds), Haßfurther 13/2 (7 Assists), Hadenfeldt 11/2, Stechmann 10/2, Eisenberger 10 (6 Assists), Albus 10/2, Leonhardt 6/1, Jaschewski.

Sportlich gesehen war es eine bärenstarke Leistung der TG s.Oliver Würzburg auf dem Weg zum 15. Saisonsieg. Ob es dabei bleibt, wird voraussichtlich am „grünen Tisch“ entschieden: Nach einer längeren Unterbrechung wegen einer defekten Korbanlage haben die Morgenstern Baskets Speyer nach einem 115:90-Heimsieg der Unterfranken am 19. Spieltag der 2. Basketball-Bundesliga ProB Protest gegen die Spielwertung eingelegt.

Kurz vor Ende eines ausgeglichenen ersten Viertels war es Center Jonas Weitzel, der den Ball mit Wucht in den Gästekorb beförderte. Die Korbanlage im TGW-Sportzentrum Feggrube wurde dabei so stark beschädigt, dass sie ausgetauscht werden musste, wegen der Unterbrechung legte Speyer Protest ein. „Darüber muss jetzt die Liga entscheiden. Für mich ist nur wichtig, dass wir danach ein sehr starkes Spiel gemacht und eine Mannschaftsleistung wie aus einem Guß gezeigt haben“, sagte TG-Headcoach Eric Detlev nach der Partie: „Im ersten Viertel haben wir nicht besonders gut verteidigt. Nach der Unterbrechung haben wir dann sehr schnell Rhythmus aufgenommen, die ganze Mannschaft hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Das ist das einzige, was zählt. Auf alles andere haben wir keinen Einfluss.“

Nach der Pause blieben sie auf dem Gaspedal und bauten den Abstand bis zum Ende des dritten Abschnitts auf 29 Zähler aus (95:66) – spätestens zu diesem Zeitpunkt standen sie als Sieger fest. pw

