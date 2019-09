Bezirksklasse startet in Saison

Die Tischtennis-Bezirksklasse TBB/ Buchen startet am Wochenende mit einer Partie in die neue Saison.

ETSV Lauda – SV Seckach (Freitag,13. September, 20 Uhr): Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga Ost agiert der ETSV nun wieder in der Bezirksklasse TBB/Buchen. Mit den Gästen aus dem Odenwald erwartet man gleich ein spielstarkes Team, welches in der vergangenen Runde in der Spitzengruppe abschloss. Ein brisanter Ablauf steht an, bei dem die Eisenbahner mit dem Heimvorteil gute Chancen haben, den ersten Zweierpack einzufahren. Allerdings wäre auch eine Zählerteilung keineswegs eine Überraschung. ege

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.09.2019