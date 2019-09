„Badisch Sibirien“ triumphiert doch

Die Tischtennis-Badenligacracks des SV Niklashausen starteten am Wochenende in eine neue Tischtennissaison. Vor heimischem Publikum empfing man den Aufsteiger aus Rastatt. Die Gäste waren in Bestbesetzung ins entfernte Taubertal gereist, in der Hoffnung den ein oder anderen Punkt aus „Badisch Sibirien“ zu entführen. Diesem Vorhaben stellten die Hausherren mit Malcherek, Bereziuk, Fiederling, Härle, Degen und Rist eine schlagkräftige Truppe entgegen.

In den Eingangsdoppeln hatten Malcherek/Bereziuk gegen Hillert/Klein zunächst leichtes Spiel, während Fiederling/Härle gegen das gegnerische Spitzendoppel Neumaier/Weis ranmussten.

Dabei konnten die Niklashäuser, die zum ersten Mal zusammenspielten, den Gegner zur Freude der Zuschauer überraschend gut in Schach halten, ehe sie in einem umkämpften dritten Satz hauchdünn mit 13:11 siegen und so das Spiel für sich entscheiden konnten. Danach waren Degen/Rist gegen Hertel/Schmid an der Reihe. Das Rastätter Duo hielt hier gut dagegen, so dass die Partie in den alles entscheidenden fünften Satz ging. Hier hatten die Hausherren das bessere Händchen, so dass alle drei Doppel zugunsten von Niklashausen entschieden wurden.

Parallel hatte Malcherek schonmal die erste Einzelrunde gegen Hillert eröffnet, welcher seinem Gegenüber nicht viel entgegenzusetzen hatte, und so den vierten Zähler für Niklashausen zulassen musste. Nun kam Bereziuk gegen Neumaier an die Reihe. Im Anschluss ging es bei Fiederling gegen Hertel auch hoch her und wieder musste die Entscheidung im fünften Satz her. Mit viel Engagement schaffe es das Niklashäuser Talent, sein Gegenüber niederzuringen und sein Team weiter mit 5:1 in Führung zu bringen.

Im Anschluss zeigte Abwehrspezialist Härle gegen Weis tolles Tischtennis und ließ diesen gar nicht richtig ins Spiel kommen. Im vierten Satz, als das Match auf Messers Schneide stand und zu kippen drohte, gelang es dem Routinier den finalen Punkt zu setzen und so neben seinem Doppel den zweiten Zähler zur Niklashäuser Führung beizusteuern. Danach dominierte Degen seinen Gegner Klein nach Belieben, ehe Rist gegen Schmid an die Platte musste. Hier schloss Niklashausen die erste Einzelrunde mit einer 7:2-Führung ab. Zu Beginn des zweiten Durchgangs kam es Duell der Spitzenspieler Malcherek und Neumaier. Überraschend ging der erste Satz auch erstaunlich hoch an den Gast. Danach stellte sich Malcherek um und schoss Neumaier einige Rückhandgranaten um die Ohren. Nach vier Sätzen musste der Gast die Klasse von Malcherek neidlos anerkennen und diesem zum Sieg gratulieren. Danach wollte sich Bereziuk gegen Hillert für die anfängliche Niederlage revanchieren. Nach spannenden drei Stunden setzte Bereziuk den Schlusspunkt zum ersten 9:2-Sieg der Taubertäler. ko

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.09.2019