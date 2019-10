Auftakt bereits am Donnerstag

In der Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen finden in dieser Woche nur zwei Partien statt, so der Plan. Am Donnerstag spielt der SV Niklashausen II gegen die SG Dörlesberg/Nassig, während am Samstag Seckach den TSV Tauberbischofsheim II auf dem Prüfstand hat.

SV Niklashausen II – SG Dörlesberg/Nassig (Donnerstag, 31. Oktober, 20 Uhr): Beide Teams stehen derzeit im gesicherten Mittelfeld. Der SV verfügt über 5:3 Zähler, während die SG (4:4) einen ausgeglichenen Zähler Stand aufweist. Ausgeglichen und daher offen erscheint auch das Match, bei dem ein Remis sehr nahe liegt.

SV Seckach – TSV Tauberbischofsheim II (Samstag, 2. November, 18 Uhr): Mit bislang 4:4 Zählern agiert der SV in der gesicherten Mitte. Andere Fakten allerdings bestehen bei den Gästen (0:10), die ohne jeglichen Erfolg abgeschlagen am Tabellenende stehen. Auch bei dieser Visite hängen für den TSV die Trauben sehr hoch, daher wäre alles andere als ein Heimsieg eine Überraschung. ege

