Assamstadt ist Favorit beim Namensvetter

In der Tischtennis-Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen der Herren stehen an einem kompletten Spieltag, verteilt auf Freitag und Samstag, fünf Matches an. Tabellenführer TSV Assamstadt ist beim TSV Oberwittstadt ebenso favorisiert wie seine Verfolger SG Höpfingen/Walldürn gegen, SG Dörlesberg/Nassig, SV Niklashausen II gegen TSV Tauberbischofsheim II und ETSV Lauda beim TSV Neunstetten. Weder mit dem Aufstiegs- noch mit dem Abstiegsszenario zu tun hat die Partie SV Seckach – SV Dertingen.

SV Niklashausen II – TSV Tauberbischofsheim II (Freitag, 31. Januar, 20 Uhr). Der Tabellendritte SV Niklashausen II (15:7) hat Heimrecht gegen den Tabellenletzten TSV Tauberbischofsheim II (2:18). Die Gastgeber verloren vor einer Woche beim nun punktgleichen ETSV Lauda, die Tauberaner holten in ihrer letzten Partie die ersten Punkte. Unter normalen Umständen sind die Gastgeber als Favoriten einzustufen, entschieden jedoch wird an den Platten.

SG Höpfingen/Walldürn – SG Dörlesberg/Nassig (Freitag, 31. Januar, 20 Uhr). Die SG Höpfingen/Walldürn (15:5) trifft auf die SG Dörlesberg/Nassig (10:12). Die Gastgeber profitierten letzthin von der Niederlage des SV Niklashausen II und sind seither alleiniger Tabellenzweiter. Diese gute Ausgangsposition im Kampf zumindest um den Relegationsplatz soll auch gegen die SG Dörlesberg/Nassig erhalten bleiben. Diese wiederum stehen momentan im gesicherten Mittelfeld, können ohne Druck aufspielen. Die SG Höpfingen/Walldürn ist Favorit.

TSV Oberwittstadt – TSV Assamstadt (Samstag, 1. Februar, 18 Uhr). In der Partie TSV Oberwittstadt (5:19) gegen TSV Assamstadt (21:1) spielt der Tabellenachte als Drittletzter gegen den souveränen Spitzenreiter. In diesem Lokalderby sind die Gäste aus Assamstadt klarer Favorit, haben sie doch derzeit einen sehr guten Lauf und wollen diesen beim Weg zum Aufstieg in die Bezirksliga Ost auch nicht unterbrechen. Die Gastgeber werden nötige Punkte im Kampf gegen den Abstieg in anderen Partien holen müssen.

SV Seckach – SV Dertingen (Samstag, 1. Februar, 18 Uhr). Bei einem sportlichen Duell zweier Teams aus dem Mittelfeld der Spielklasse treffen der SV Seckach (10:10) und der SV Dertingen (10:12) aufeinander. Für beide Mannschaften ist der Weg nach ganz vorn in der Tabelle zu weit, andererseits ist es stets von Vorteil, den Abstand auf den Relegationsplatz nach unten möglichst groß werden zu lassen. In der Hinrunde punkteten die Dertinger beim 9:7 doppelt.

TSV Neunstetten – ETSV Lauda (Samstag, 1. Februar, 19 Uhr). Der TSV Neunstetten (3:15) hat den ETSV Lauda (15:7) zu Gast. Die Gastgeber greifen erstmals in der Rückrunde ein, die Gäste haben 2020 bereits Siege beim SV Seckach und gegen SV Niklashausen II aufzuweisen. Die Laudaer wollen diese kleine Siegesserie fortsetzen, um Chancen im vorderen Tabellendrittel zu wahren. Der TSV als Tabellenvorletzter und auf einem Abstiegsplatz befindlich indes muss schauen, wo Zähler eingefahren werden können. Es ist sehr fraglich, ob dies gegen den ETSV gelingen kann.

