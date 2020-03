Abstand auf Verfolger erhöht

Für die Tischtennis-Cracks des SV Niklashausen stand am Wochenende die Partie gegen den TSV Karlsdorf auf dem Programm. Während sich die Gäste im sicheren Mittelfeld auf Platz fünf wähnen, finden sich die Taubertäler aktuell auf Rang sieben nur einen Punkt über dem Relegationsplatz wieder. Daher musste gegen Karlsdorf unbedingt ein Sieg her, um den Abstand auf Verfolger Ketsch auf drei Punkte zu erhöhen.

Nach den Eingangsdoppeln lag man wie gewohnt 1:2 zurück. Malcherek/Bereziuk können gegen Klevenz/Reinhard punkten, während Fiederling/Anderlik gegen Stusek/Müller sowie Degen/Rist gegen Philipp/Schlindwein das Nachsehen hatten.

Vier knappe Sätze

Die erste Einzelrunde eröffnete Malcherek. In vier knappen Sätzen gelang es ihm schließlich, den zweiten Zähler für sein Team einzufahren und auszugleichen. Parallel ging Bereziuk gegen Stusek an die Platte. Zunächst hatte der Karlsdorfer das bessere Händchen, ehe Bereziuk sein bestes Tischtennis abrief und nach Sätzen 2:1 in Führung ging. Anschließend drohte die Partie schon zu kippen, als er sein Gegenüber doch im fünften Satz niederringen konnte und so seine Mannschaft mit 3:2 in Führung ging. Diese wusste Fiederling gegen Philipp in einem weiteren hart umkämpften Fünf-Satz-Match sogar auf 4:2 weiter auszubauen. Ebenso knapp ging es im Spiel Degen gegen Klevenz zu, diesmal aber mit dem besseren Ausgang für Karlsdorf. Im folgenden Spiel hatte Rist gegen Abwehrstrategen Schlindwein nicht die nötigen Mittel parat, so dass dieser zum 4:4 ausglich. Auch Anderlik wehrte sich gegen Reinhard nach Kräften, doch man ging mit einem geringen 4:5-Rückstand in die zweite Einzelrunde ging.

Hier stand zunächst das Spitzenspiel des Abends von Malcherek gegen Stusek auf dem Programm. Nachdem der erste Satz an die Gäste ging, musste Malcherek mehr Risiko gehen, um Stusek am Ende den Schneid abzukaufen. Eine guten Tag erwischte auch Bereziuk, der gegen Müller triumphierte. Danach drohte das Spiel wieder zugunsten von Karlsdorf zu kippen, als Fiederling gegen Klevenz bereits mit 0:2 ins Hintertreffen geriet. Das Niklashäuser Talent startete dann jedoch eine furiose Aufholjagd und besiegte am Ende seinen Gegner doch noch im fünften Satz und baute so die Führung weiter aus. Parallel zeigte Degen starkes Tischtennis gegen Philipp und ergatterte so einen weiteren Punkt für die Hausherren. So hatte man schon zumindest das Unentschieden sicher.

Die Vorfreude wurde zunächst noch gedämpft, als Rist gegen Reinhard unterlag. Anderlik gelang es, seinen mit gekonntem Topspinspiel den Gegner an den Rand der Niederlage zu bringen, ehe er im vierten Satz dann den Deckel draufmachte und so den Sieg für Niklashausen mit 9:6 besiegelte. Am 21. März empfängt man vor heimischer Kulisse dann TTC Mühlhausen und hofft auf einen weiteren Sieg. svn

