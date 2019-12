9:0 für den eindeutigen Favoriten

Die drei Spiele des Tischtenniswochenendes in der Bezirksliga Ost erbrachten Favoritensiege, für die Mannschaften auf den Rängen zwei bis vier in der Tabelle. Der TV Eberbach (9:2 beim FC Hettingen) und die Spvgg. Hainstadt (9:0 gegen TSV Tauberbischofsheim) obsiegten klar, der TTC Neckarger-ach/Guttenbach musste beim 9:5 gegen den BJC Buchen II stärkeren spielerischen Widerstand über-winden. Damit ist die Vorrunde beendet, es geht erst im Januar mit den nächsten Spielen weiter.

FC Hettingen – TV Eberbach 2:9. In der Begegnung zwischen dem FC Hettingen und dem TV Eberbach siegten die Gäste als Tabellenzweiter beim Tabellenschlusslicht deutlich. Nach den Eingangsdoppeln lagen die Hettinger mit 2:1 vorn. Alle Einzel jedoch waren sichere Beute der Männer aus Eberbach. Nacheinander gewannen Huber, Becker, Esgin, Schuler F. Wettig, M. Wettig sowie nochmals Becker und Huber gegen Münch, Frank, Bechtold, Wegert, Koß, Kilian, Münch und Frank.

Spvgg. Hainstadt – TSV Tauberbischofsheim 9:0. Zu einer überraschend klaren Angelegenheit geriet der Vergleich zwischen der Spvgg. Hainstadt und dem TSV Tauberbischofsheim.

Die Gastgeber aus Hainstadt entschieden alle drei Doppel zu Beginn für sich. Auch danach diktierten die Hainstadter das Geschehen. Sie siegten in den Einzeln in ihrer Standardbesetzung mit Geißelhardt, Gremminger, Herberich, C. Preuhs, Kisling und M. Preuhs über Bach, Krause, Ickert, Steidten, Sieron und Fröhlich.

TTC Neckargerach/Guttenbach – BJC Buchen II 9:5. Das Spiel TTC Neckargerach/Guttenbach gegen den BJC Buchen II verlief lange Zeit ausgeglichen. Das Team aus Buchen führte nach den Doppeln mit 2:1.

Das Spitzenpaarkreuz der Gastgeber mit Savanovic und Jerkovic brachte die eigenen Farben mit Erfolgen über Schleißinger und Dörrich in Front.

Die Gäste konterten mit Siegen von Scheuermann und Albrecht gegen Lauer und Veit. Danach gewannen Hedrich (N/G) gegen Schäfer und Scheurich (B) gegen Weber, was eine 5:4-Führung für den BJC Buchen II nach dem ersten Einzeldurchgang erbrachte.

Die nächsten fünf Einzel indes sahen nur noch Spieler des TTC Neckargerach/Guttenbach als Gewinner. Es siegten nacheinander Savanovic, Jerkovic, Lauer, Veit und Hedrich gegen Dörrich, Schleißinger, Albrecht, Scheuermann und Scheurich zum letztendlichen 9:5-Heimsieg. hpw

