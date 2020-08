Zwölf junge Erzieher erfolgreich

Zwölf junge Erzieher haben ihre schulische Ausbildung abgeschlossen.

Tauberbischofsheim. An der Fachschule für Sozialpädagogik der Euro Akademie in Tauberbischofsheim haben zwölf junge Menschen ihre schulische Ausbildung zum Erzieher erfolgreich abgeschlossen. Nach einigen Wochen des Bangens und der Unsicherheiten durch die Corona-Krise mit Schließungen von Schulen und Kindertagesstätten, treten die stolzen Absolventen nach den Ferien ihr einjähriges Anerkennungsjahr an.

Auch, wenn es aufgrund der Corona-Pandemie und den Hygienevorschriften nicht möglich war, diesen Abschluss gebührend mit den Familienangehörigen und weiteren Ehrengästen zu feiern, wurde die Abschlussklasse im kleinen Rahmen gefeiert.

Voller Freude über die guten Leistungen der Schüler überreichte Schulleiterin Gabriela Schwarz die Zeugnisse. Als Jahrgangsbeste in der Erzieherausbildung erreichte Julia Weimer die Traumnote Eins.

Zwei junge Frauen und ein junger Mann haben zugleich auch die Zusatzprüfung zur Fachhochschulreife bestanden. Dies sind Philipp Herget, Maren Bier und Milena Jachtschütz. Glücklich verabschiedeten sich die künftigen Erzieher von ihren Lehrkräften.

Die Ausbildung erfolgreich gemeistert haben: Katharina Behl, Maren Bier, Maria Fuchs, Philipp Herget, Leandra Hindermann, Milena Jachtschütz, Joanna Kaufmann, Angelina Nagel, Linda Schumacher, Reena Soosai Adimal, Jana Straub und Julia Weimer.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.08.2020