Zwei neue Fälle im Landkreis

Main-Tauber-Kreis.Die Zahl der nachgewiesenen Coronavirus-Infektionen ist am Montag im Main-Tauber-Kreis um zwei Fälle auf insgesamt 60 gestiegen.

Im benachbarten Neckar-Odenwald-Kreis wurden am Montag keine weiteren Fälle gemeldet – dort wurden bisher 39 Personen nachweislich mit dem Virus infiziert.

„Die beiden neu betroffenen Personen leben im Gebiet der Stadt Bad Mergentheim. Für sie wird häusliche Isolation angeordnet. Die Kontaktpersonen werden ermittelt“, teilte das Landratsamt den FN mit.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung: „Bei der Bestätigung einer Coronavirus-Infektion muss das Gesundheitsamt des Landratsamts unverzüglich die betreffende Person verständigen und deren Kontaktpersonen ermitteln. Für die infizierte Person und ihre Kontaktpersonen wird eine häusliche Isolation angeordnet, sofern kein Klinikaufenthalt erforderlich ist. An dieser Vorgehensweise soll bis auf Weiteres festgehalten werden.“

Allerdings könne sich bei einer größeren Zahl von bestätigten Fällen an einem Tag eine Menge an Arbeit ergeben, „die das Gesundheitsamt trotz massiver Personalverstärkung aus anderen Bereichen des Landratsamts nicht in der erforderlichen Geschwindigkeit leisten kann“.

Um hierauf bestmöglich vorbereitet zu sein, habe das Landratsamt rein vorsorglich eine Allgemeinverfügung erlassen, die bei Bedarf ab diesem Dienstag für das gesamte Kreisgebiet umgesetzt werden kann.

Im Kern gehe es darum, dass infizierte Personen und deren Kontaktpersonen sich nach Bekanntgabe der Diagnose automatisch in häusliche Isolation begeben müssen, ohne dass das Gesundheitsamt dies im Einzelfall nochmals schriftlich anordnet.

„Die Corona-Verordnung der Landesregierung ist an die Bund-Länder-Leitlinien vom 22. März angepasst worden. So ist beispielsweise der Aufenthalt im öffentlichen Raum nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet. Zu anderen Personen ist im öffentlichen Raum, wo immer möglich, ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Die ausführliche Verordnung und weitere tagesaktuelle Informationen sind unter www.main-tauber-kreis.de/coronavirus im Internet zu finden.“ lra/gf

