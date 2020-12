Zwei neue Corona-Fälle

Main-Tauber-Kreis.Im Main-Tauber-Kreis wurden an diesem Montag zwei neue Fälle einer Coronavirus-Infektion bestätigt. Die betroffenen Personen leben in Werbach und Wertheim. Es handelt sich in einem Fall um eine Kontaktperson zu bekannten Fällen. Die beiden neu Infizierten befinden sich in häuslicher Isolation. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt nun

...