Zwei neue Corona-Fälle

Main-Tauber-Kreis.Zwei neue Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden am Samstag im Main-Tauber-Kreis gemeldet. Die betroffenen Personen leben im Gebiet der Städte Tauberbischofsheim und Wertheim. In mindestens einem Fall handelt es sich um einen Kontakt zu einem bereits bekannten Fall. Beide befinden sich in häuslicher Isolation, ihre Kontakte werden ermittelt. Für die Kontaktpersonen wird ebenfalls häusliche

