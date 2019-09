Zwei Mal Gold und ein Mal Silber

Tauberbischofsheim.Die alle vier Jahre stattfindenden Deutschen Meisterschaften im Fahnenschwingen wurden in Konstanz ausgetragen. Für den Spielmannszug Tauberbischofsheim gewannen Michelle Fleming Gold und Ronja Landschoof Silber in den Einzelwettkämpfen der Jugendklasse, so wie gemeinsam Gold im Duett Jugendklasse.

Mit dem Sieg im Duett der Jugendklasse ging auch der Wanderpokal für diesen Wettbewerb an die Tauber. Lara Landschoof musste Altersbedingt dieses Jahr erstmals in der offenen Klasse gegen die „alten Hasen“ antreten. Im Einzel erreichte sie einen beachtlichen achten und im Duett mit ihrer Schwester Ronja den vierten Platz. Trainiert wurde die Mannschaft von Beate Schäfer, Melanie Bach und Claus Böhlecke.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.09.2019