Zwei Jahre gehen erfolgreich mit „Abstand“ zu Ende

Tauberbischofsheim.28 Schüler der Berufsfachschule für Wirtschaft (Wirtschaftsschule) an der Kaufmännischen Schule Tauberbischofsheim haben ihre Abschlussprüfung erfolgreich abgelegt. Mit der Mittleren Reife steht den Absolventen jetzt offen, ob sie an einer weiterführenden Schule einen höheren Abschluss erreichen möchten, oder eine Ausbildung beginnen.

Mit Stolz können die Schüler auf zwei ereignisreiche Jahre zurückblicken, denn der Unterricht umfasste nicht nur allgemeinbildende und fachspezifische Fächer, sondern wurde durch das Fach Projektkompetenz sowie mit Arbeiten in einer Übungsfirma bereichert.

Kürzlich durften die Absolventen ihre Zeugnisse bei einer kleinen Feier in Empfang nehmen. Diese fand auf Grund der aktuellen Vorgaben in zwei Gruppen statt. Zunächst begrüßte Abteilungsleiter Alfred Schäufler alle Anwesenden. Dass die Veranstaltung nur unter Berücksichtigung von Sicherheitsmaßnahmen durchführbar sei, tue ihm leid. Die Schüler hätten im Vorfeld eine Arbeitsgruppe gebildet, um ihrer Abschlussfeier einen würdigen Rahmen zu verleihen. Leider habe dies nicht sein sollen. Dennoch solle keiner in einen Trauerzustand verfallen, sondern sich über das gelungene Werk und das Erreichen des Mittleren Bildungsabschlusses freuen. Anschließend übergab er das Wort an Schulleiter Robert Dambach. Während seiner Ansprache hob dieser zunächst Abteilungsleiter Alfred Schäufler hervor. Nach 26-jähriger Tätigkeit als pflichtbewusster, engagierter und geduldiger Abteilungsleiter verlasse er den Schuldienst in den wohlverdienten Ruhestand. Mit seiner Rede fuhr Dambach nach gebührendem Applaus fort. Er betonte, dass es jetzt erst richtig losgehe mit dem Lernen, mit dem Leben. Mit erfolgreichem Abschluss der Fachschulreife sei die Eintrittskarte nun gelöst. Solide Grundlagen seien erlangt. In der Arbeitswelt habe ein enormer Umbruch stattgefunden. Diese Chance sollten die Absolventen wahrnehmen. Sie müssten bereit sein, Verantwortung zu übernehmen, um die Zukunft aktiv mitzugestalten und um an sich selbst zu glauben. Auf die Reden folgte eine Bilderpräsentation der Absolventen. Darin ließen sie die letzten zwei Jahre Revue passieren.

Die Klassenlehrer Kyra Vollkenannt und Uwe Daub übergaben im Anschluss die Zeugnisse.

Vollkenannt dankte zunächst allen und wies darauf hin, dass jeder einen Entwicklungssprung gemacht habe. Die Absolventen müssten nun herausfinden, was und wer sie seien, sowie was wirklich zähle. Uwe Daub bedauerte ebenso die Tatsache, dass „nur“ eine Übergabe der Zeugnisse stattfinde. Die Schüler hätten innerhalb dieser zwei Jahre unter anderem durch Waffelverkäufe einen erklecklichen Geldbetrag erwirtschaftet, der ursprünglich für die Durchführung der Feier geplant gewesen sei. Sehr erfreulich sei es dagegen, dass die Absolventen das gesamte Geld für einen wohltätigen Zweck in der Region gespendet haben.

Für besondere Leistungen erhielten folgende Schüler einen Preis beziehungsweise ein Lob: Sergej Reiter (Preis); Marleen Dambach (Preis); Janik Urlacher (Lob).

Bestanden haben: Sebastian Bauer, Eileen Baumann, Fabian Baz, Maria Bomm, Carina Büttner, Marleen Dambach, Falko Dörflinger, Marvin Epp, Kevin Förster, Leonie Förter, Anna Fünkner, Leon Hänisch, Niko Herzog, Julius Janson, Nils Knebel, Henry Köhler, Lina Olheiser, Justin Pfeuffer, Marco Poslowsky, Sergej Reiter, Zoe-Marie Schenk, Laura Schmidt, Fabian Schneider, Lukas Schneider, Luca Staehle, Eszter Szabo, Sven Thoma, Janik Urlacher.

