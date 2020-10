Zwei „Dinosaurier“ der Kommunalpolitik

Bernd Mayer und Gernot Seitz wurden für 40 Jahre im Gemeinderat mit Ehrennadel und kleiner Stele des Gemeindetags sowie dem „Verdienstabzeichen in Gold mit Lorbeerkranz“ des Städtetags geehrt.

Tauberbischofsheim. Ronald Reagan gewann die Präsidentschaftswahl in den USA. Die Partei „Die Grünen“ wurde in Karlsruhe aus der Taufe gehoben. Doch nicht nur auf der welt- und bundespolitischen Bühne tat sich im Jahr 1980 einiges, auch in der kommunalpolitischen Szene der Kreisstadt tat sich etwas, das bis heute nachhallt: Bernd Mayer und Gernot Seitz wurden in den Tauberbischofsheimer Gemeinderat gewählt, in dem sie auch heute noch, 40 Jahre später, Sitz und Stimme habe. Die beiden sind sozusagen die „Dinosaurier“ des Gremiums.

„Vier Jahrzehnte ehrenamtliches Engagement in der Kommunalpolitik gibt es nicht alle Tage, und noch ungewöhnlicher ist, dass es in einem Gremium gleich zwei Mitglieder gibt, die über einen so langen Zeitraum präsent waren“, betonte Bürgermeisterin Anette Schmidt in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag in der Stadthalle, dass die beiden Ratsmitglieder Außergewöhnliches für die Stadt geleistet haben. Und natürlich gab es dafür auch eine besondere Ehrung: Der Gemeindetag würdigte Bernd Mayer und Gernot Seitz mit Ehrennadel und kleiner Stele, der Städtetag mit dem Verdienstabzeichen des Verbands in Gold mit Lorbeerkranz.

„Man kann die Zahl der Sitzungen und der Beschlüsse, an denen sie mitgewirkt haben, kaum beziffern und noch weniger die unzähligen Stunden, in denen sie ihre Freizeit für die Kommunalpolitik und damit die Entwicklung der Stadt geopfert haben“, zollte Bürgermeisterin Anette Schmidt den beiden Jubilaren ein dickes Lob. „Sie haben sicherlich turbulente, aber auch mal langweilige Sitzungen erlebt, aber dabei vor allem immer das Wohl der Stadt im Blick gehabt.“ Beide Gemeinderäte wurden in der konstituierenden Sitzung am 9. Juli 1980 verpflichtet.

Bernd Mayer war damals 36 Jahre alt. Von Beginn seiner kommunalpolitischen Karriere an bis heute hat er Sitz und Stimme im Technischen Ausschuss des Gemeinderats. Von 1984 bis 1989 sowie von 1999 bis 2004 wurde er vom Gemeinderat zum dritten Bürgermeisterstellvertreter gewählt. Von 2014 bis 2019 war er zweiter Bürgermeisterstellvertreter. Ebenso gehörte er mehrere Jahrzehnte dem Beirat für geheimzuhaltende Angelegenheiten an. Seit 1999 fungiert er als Fraktionsvorsitzender

Gernot Seitz kam im Alter von 27 Jahren in den Gemeinderat. Er zeichnet sich seitdem als profunder Kenner der Finanzen aus und sitzt seit Beginn seiner kommunalpolitischen Karriere an im Verwaltungsausschuss. Über viele Jahre war er stellvertretender Vorsitzender seiner Fraktion. Geschätzt wird Gernot Seitz auch wegen seiner akribischen Aufzeichnungen von Sitzungen, Vorgängen und Beschlüssen, die von Kollegen gern als aufschlussreiches Archiv genutzt werden. Seit Gründung ist Gernot Seitz ebenso im Messeausschuss vertreten.

„In den vier Jahrzehnten meiner Zugehörigkeit zum Gemeinderat haben wir unzählige Entscheidungen getroffen, die für mich nicht immer frustfrei waren“, ließ Bernd Mayer seine Jahre im Gemeinderat Revue passieren. „Man hätte Manches gerne anders gehabt, hatte aber oftmals nicht die notwendige Mehrheit hinter sich.“ Letztlich würden aber die positiven Momente überwiegen, und er habe es immer als Würdigung und Bestätigung seines Engagements empfunden, dass er von den Bürgern wiedergewählt wurde.

„Als Bub wollte ich nie in die Kommunalpolitik, weil ich immer wegen Beschlüssen, die mein Vater als Gemeinderat mitgetragen hat, in der Schule Rechenschaft ablegen musste“, erinnerte sich Gernot Seitz . Im Rückblick könne er sagen, dass er nicht eine Abstimmung anders machen würde. Auch er hätte gerne die ein oder andere Entscheidung anders gehabt, aber für ihn sei wichtig, dass er immer Haltung gezeigt und nach seinem Dafürhalten, was das beste für die Entwicklung der Stadt ist, entschieden habe.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.10.2020