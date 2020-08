Zuversichtlich ins zweite Halbjahr

Main-Tauber-Kreis.Nicht müde wird der Geschäftsführer des Touristikverbands „Liebliches Taubertal“, Jochen Müssig, die Vorzüge der Region anzupreisen: Das Alleinstellungsmerkmal „Fünf- Sterne-Radweg“, das zum elften Mal verteidigt wurde, die 830 Wanderkilometer und die kulinarischen Leckerbissen. Doch dem Aufwind in der touristischen Region zwischen Rothenburg und Freudenberg kam die Corona-Krise in die Ferne. Der Lockdown brachte Stillstand.

„Wir hoffen, dass wir für 2020 noch etwas hinbekommen und wir ab 2021 wieder auf Wachstumskurs sind“, so Müssig. Zwar gebe es derzeit einen Trend, in Deutschland Urlaub zu machen, doch in erster Linie fänden Tagestouristen den Weg ins Taubertal. Auch hier könnten Gewinne generiert werden, doch kämen die guten Zahlen noch nicht in der Gastronomie an. „Wir hoffen auf einen Impfstoff“, sagt der Geschäftsführer. So dicht, wie es derzeit an der Nord- oder Ostsee zugehe, bräuchte er es in hiesiger Tourismusregion aber nicht.

Jochen Müssig betont, wie wichtig es sei, in digitalen Buchungssystemen präsent zu sein. Viele Ferienwohnungsvermieter seien aber nicht bereit, sich in den neuen Medien zu präsentieren. Landrat Reinhard Frank habe bereits einen Brief an das zuständige Ministerium in Stuttgart geschrieben und angeregt, Ferienwohnungen im Rahmen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum zu unterstützen. hvb

