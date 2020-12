Zusteller erfahren viel Respekt und Lob

Main-Tauber-Kreis.Es ist allerhand los am frühen Morgen in den Zustellstützpunkten (ZSP) der Post in der Region. Die Mitarbeiter können sich über mangelnde Arbeit wahrlich nicht beklagen. Corona bedingt ist’s sogar deutlich mehr als sonst.

„Wir befinden uns auf der Zielgeraden des Jahres 2020“, erzählt Rainer Sattelberger, Leiter von elf ZSP, im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten. Es sei ein Jahr, das „wir alle so schnell nicht vergessen werden“. Und darüber hinaus ein Jahr, das „viele von uns persönlich und beruflich an die Grenzen gebracht hat“.

Zuverlässige Lieferung garantiert

Trotz alledem leisteten seine Mitarbeiter einen wesentlichen Beitrag, dass „die Menschen in unserem Land und unserer Region, trotz aller Einschränkungen, die wir auch gerade werden der Corona-Pandemie erleben, weiterhin zuverlässig ihre Briefe und Pakete erhalten“.

Mit Blick auf das gesamte zu Ende gehende Jahr wartet Rainer Sattelberger indes mit recht beeindruckenden Zahlen auf.

„Von Ende November bis Weihnachten haben wir drei bis vier sehr starke Wochen mit bundesweit rund elf Millionen Sendungen an Spitzentagen gegenüber sonst im Schnitt 5,2 Millionen“, erklärt der erfahrene ZSP-Leiter. Pro Woche würden die Post-Mitarbeiter dann rund 50 bis 55 Millionen Pakete transportieren und „damit unter Volllast fahren“. Für das Gesamtjahr erwarte man ein Plus von knapp 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf rund 1,8 Milliarden Päckchen und Pakete im gesamten Konzern.

Heruntergerechnet auf die Region mit über 133 000 Haushalten im Bereich der Zustellstützpunkte – dazu gehören Bad Mergentheim, Creglingen, Eisingen, Kirchheim, Lauda-Königshofen, Marktheidenfeld, Ochsenfurt, Tauberbischofsheim, Uffenheim, Weikersheim, Wertheim – gebe es ebenfalls eine klare Steigerung: Seien Mitte November noch 111 000 Pakete pro Woche ausgeliefert worden, sei diese Zahl bis in die zweite Dezember-Woche auf etwa 125 000 gestiegen, sagt Rainer Sattelberger weiter gegenüber unserer Zeitung. Bei Briefen sei die Summe von 870 000 Sendungen je Woche auf 930 000 geklettert.

Zusätzliches Personal

Bewältigt werde diese große Menge mit derzeit ungefähr 430 Mitarbeitern, die in 215 Bezirken sowie 50 Zusatzbezirken aktiv seien, ist weiter zu erfahren. Durch Plattformen im Internet sowie in Form von Eigenwerbung sei zusätzliches Personal akquiriert worden, auf Pensionäre hingegen müsse nicht zurückgegriffen werden. Aufgrund des deutlichen Mehraufwands sei es allerdings erforderlich gewesen, etwa 50 zusätzliche Fahrzeuge anzufordern.

Durch die Schaffung der Zusatzbezirke sowie zeitlich begrenzt mehr Beschäftigte hätten sich die Überstunden übrigens in Grenzen gehalten.

Deswegen sei es auch nicht nötig, dass sonntags zugestellt werden müsse, wie dies in anderen Bundesländern der Fall sei.

Rainer Sattelberger zeigt sich guter Dinge, dass alle Pakete rechtzeitig zum Fest ausgeliefert werden: „Wir geben alle unser Bestes, dazu wäre es ideal, wenn sämtliche Päckchen und Pakete bis 19. Dezember, 12 Uhr, aufgegeben werden.“

„Mit Blick auf unser Geschäft ist 2020 eine echte Erfolgsgeschichte. Ich bin stolz auf all meine Mitarbeiter, dieses anspruchsvolle Jahr und die damit verbundenen Herausforderungen gemeinsam gemeistert zu haben“, findet Rainer Sattelberger abschließend lobende Worte.

Der unermüdliche Einsatz der Zusteller werde auch von den Kunden honoriert: „Durch viel Respekt und noch mehr Lächeln und glückliche Gesichter.“

