Zigarette verursacht Feuerwehreinsatz

Tauberbischofsheim.28 Feuerwehrleute und sieben Löschfahrzeuge rückten am Dienstagmittag zu einem Brand in der Goethestraße aus. In einem Mehrfamilienhaus hatte sich im Treppenhaus starker Rauch entwickelt, weshalb die Feuerwehren von Tauberbischofsheim, Distelhausen und Dittigheim alarmiert wurden.

Auch zwei Rettungswägen kamen vorsorglich zum Ort des Geschehens. Glücklicherweise wurden all diese Maßnahmen letztendlich doch nicht benötigt. Der Brand war bereits vom Verursacher gelöscht worden. Er hatte eine Zigarette in einer Plastiktüte im Treppenaufgang entsorgt. Die Tüte fing Feuer und sorgte dadurch auch für den dichten Rauch. Verletzt wurde niemand, auch Sachschaden entstand keiner.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 14.11.2019