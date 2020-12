Zeugin führt zum Unfallverursacher

Tauberbischofsheim.Wie wichtig aufmerksame Zeugen bei der Aufklärung von Unfällen sein können, zeigte sich am Dienstagnachmittag in Tauberbischofsheim. Eine Frau beobachtete, wie eine Mercedes-Fahrerin gegen 16 Uhr auf einem Supermarktparkplatz an der Pestalozziallee an einem fest verankerten Warnpfosten hängen blieb und diesen dabei beschädigte. Statt sich um den Schaden zu kümmern, setzte die Frau ihre Fahrt fort. Geistesgegenwärtig merkte sich die Zeugin Teile des Kfz-Kennzeichens und eine Wagenaufschrift und verständigte die Polizei. Daraufhin konnten die Beamten die Fahrzeugführerin ermitteln. Auf diese kommt nun eine Anzeige zu.

