Zeitsprung mit viel Musik in die 70er Jahre

tauberbischofsheim.In die 70er Jahre zurückversetzt fühlten sich neben den Bewohnern und deren Angehörigen auch die vielen Gäste, die zum Sommerfest ins Adam-Rauscher-Haus gekommen waren. Hausdirektorin Nadine Veit freute sich, dass so viele zu diesem Fest gekommen waren.

Irmgard Demin vom Heimbeirat hieß dann ihrerseits die Anwesenden mit dem Gedicht „Singt und freut euch“ willkommen. Und dann wurde es bunt. Mit „Mamma mia“ von ABBA – fast nicht wiederzuerkennen mit ihren blonden Perücken, dunklen Sonnenbrillen und bunten Klamotten aus jenen Tagen – begeisterten die Mitarbeiter des Hauses ihr Publikum und forderten am Ende Gäste und Bewohner zum Mittanzen auf. Die, die nicht ganz so mobil waren, brachte dann Anita Strachowiak mit einigen Sitztänzen nicht nur in Bewegung, sondern auch zum Strahlen.

„Wann fanden die Olympischen Spiele in München statt?“, wussten die teilnehmenden Bewohner des Adam-Rauscher-Hauses mit „1972“ ganz genau und erzielten in den Disziplinen „Bocksbeutel schieben“, „Nach den Ringen greifen“ und „Zielwurf“ zum Teil beachtlich hohe Punktzahlen. Neben dem Spaß an der Sache gab es für alle „Olympikonen“ auch Preise.

Wolfgang Klein begleitete auf seinem Akkordeon die „Dämmerschoppenrunde“ und lud auch die anwesenden Gäste zum Mitsingen ein. In Stimmung brachten die Anwesenden auch die Bläser vom „Rentnerblech“ mit ihren schmissigen Melodien. Schließlich unterhielt Armin Biedermann mit seiner Gitarre Gäste und Bewohner mit Schlagern aus den 70er Jahren.

Auch diesmal gab es wieder einen Flohmarkt, auf dem die Besucher so manch interessantes Buch oder schönes Stück erstehen konnten. Den dabei eingenommenen Betrag für das Tierheim in Wertheim rundete das Haus auf 50 Euro auf. Auch fürs leibliche Wohl war wieder gesorgt. Und am Ende waren sich alle einig „Das war wieder ein richtig schönes Fest gewesen und das Wetter hat auch mitgespielt“. aba

