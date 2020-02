Zeitgenössische Gospelsongs

Werbach.Anläßlich ihres fünfjährigen Bestehens feiert der Gospelchor Sunray der evangelischen Kirchengemeinde Tauberbischofsheim am Sonntag, 8. März, um 9.30 Uhr einen Gospelgottesdienst mit der Tauberbischofsheimer Pfarrerin Heike Kuhn in der Christuskirche in Tauberbischofsheim.

Mit ihr feierte Sunray bereits 2015 seinen ersten Gottesdienst dieser Art. Inzwischen nehmen jede Woche rund 25 Sängerinnen an den Proben teil. Seit Bestehen wurden schon über 60 Lieder eingeprobt – vom einfachen Kanon bis zur anspruchsvollen Nummer.

Inspiriert von der zeitgenössischen Gospelszene in Europa und Amerika macht sich Sunray auf, die neuesten Chorsongs in die Kirchen und gelegentlich auch mal auf die Bühne zu bringen. Der gemeinsame Posaunenchor der evangelischen Gemeinden Tauberbischofsheim-Wenkheim wird am 8. März zu Gast sein.

Anschließend lädt der Gemeinderat der Christuskirche zum Kirchencafé ein. Im Rahmen des Kirchenjubiläumsjahres 2020 ist auch ein Konzert mit Gästen und einem Workshop am 11. Juli geplant. pm

