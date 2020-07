Zehn weitere Corona-Fälle bestätigt

Main-Tauber-Kreis.Insgesamt zehn neue Fälle einer Coronavirus-Infektion – in den Stadtgebieten von Tauberbischofsheim und Wertheim sowie im Gemeindegebiet von Werbach – wurden am Freitag für den Main-Tauber-Kreis gemeldet. Damit liegt die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen bei 425. „Die Neuinfizierten befinden sich in häuslicher Isolation“, so das Landratsamt. Die Kontaktpersonen würden

...