Zahl der Alarmierungen ist kontinuierlich gestiegen

Tauberbischofsheim.„Als Kreisseniorenrat ist es uns wichtig, Netzwerker zu sein und uns über die vielfältigen Dienstleister im Gesundheits- und Pflegebereich im Main-Tauber-Kreis zu informieren“, leitete Robert Wenzel, Vorsitzender des Kreisseniorenrats Main-Tauber, seine Begrüßung zur Besichtigung der Rettungswache des DRK in Tauberbischofsheim ein.

Informationen rund um die Leistungen und Aufgaben des DRK und eine Führung erhielten die interessierten Mitglieder des erweiterten Vorstands des Kreisseniorenrats durch den stellvertretenden Kreisgeschäftsführer und Leiter des Rettungsdiensts, Hilmar Keller, in Begleitung von Uwe Rennhofer, ebenfalls stellvertretender Kreisgeschäftsführer und Bereichsleiter Ausbildung, Ehrenamt und Verbandsentwicklung, sowie durch Kreisgeschäftsführerin Manuela Grau.

5800 Notfalleinsätze

Von 5800 Notfalleinsätzen 2019 sowie weiteren 1500 sonstigen Einsätzen wusste Hilmar Keller zu berichten. Hierfür werden auf den beiden Rettungswachen in Wertheim und Tauberbischofsheim die entsprechenden Fahrzeuge nebst Personal vorgehalten.

Die Annahme der Notrufe sowie die Alarmierung aller Fahrzeuge (Rettungsdienst und Feuerwehr) erfolge durch die integrierte Leitstelle in Bad Mergentheim. Die Zahl der Alarmierungen sei in den letzten Jahren stets gestiegen.

Erschwerte Bedingungen

Durch nicht immer flächendeckend vorhandene Mobilfunknetze sei in manchen Bereichen die Alarmierung sowie der Kontakt zwischen Leitstelle und Einsatzfahrzeugen immer wieder unterbrochen, was die Arbeit erschwere, erläuterte der Leiter des Rettungsdiensts.

Den aktuell 1000 nicht besetzten Stellen an Notfallsanitätern in ganz Baden-Württemberg begegne das DRK Tauberbischofsheim mit aktiver Werbung für die Ausbildung. „Die Bewerbersituation ist derzeit gut“, so Hilmar Keller.

Weiter informierte Keller über die große Bandbreite der Leistungen des DRK in Tauberbischofsheim: „Neben unseren wichtigen Aufgaben im Bereich Bevölkerungsschutz und Rettung bieten wir nicht nur für Senioren Alltagshilfen – etwa durch unseren Mobilen Mittagstisch und unseren ambulanten Pflegedienst. Zudem offerieren wir Gesundheitsprogramme und Krankentransporte, verfügen über ein qualifiziertes Mitarbeiterteam im Bereich Migrations- und Suchdienste und vieles mehr“, so Keller.

Wichtiger Bestandteil einer guten Organisation des Rettungsdiensts sei das ehrenamtliche Helfer-vor-Ort-Netz, für das das DRK aktiv werbe und umfangreiche Qualifizierungsmöglichkeiten anbiete.

Geschäftsführerin Manuela Grau berichtete abschließend über das Vorhaben, in Wertheim eine solitäre Kurzzeitpflegeeinrichtung zu erbauen, mit der das DRK in Ergänzung der bereits vorhandenen Angebote der angespannten Situation auf dem Pflegemarkt mit Blick auf das Vorhandensein einer ausreichenden Zahl an Kurzzeitpflegeplätzen im Main-Tauber-Kreis begegnen möchte.

„Rotkreuzdose“

Robert Wenzel dankte im Namen des Kreisseniorenrats den Verantwortlichen des DRK für die ausführlichen und wichtigen Informationen und alle Teilnehmer nahmen zum Abschluss die „Rotkreuzdose“ des DRK entgegen.

Eine Dose, die mit wichtigen Angaben zur Person, zu Ansprechpartnern sowie Krankheitsbild und Medikamenten im Kühlschrank für die Retter in der Not aufbewahrt werden kann.

