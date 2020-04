Wurde Frau Opfer schwerer Straftat im Naturschutzgebiet?

Tauberbischofsheim.Im Naturschutzgebiet „Brachenleite“ in Tauberbischofsheim kam es am Donnerstag zwischen 18.30 und 21.30 Uhr auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz zu einem Vorfall, bei dem eine Frau von zwei unbekannten Männern angesprochen wurde. Die Frau wurde anschließend möglicherweise Opfer einer schweren Straftat.

Die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung, ob sich jemand im besagten Zeitraum von 18.30 bis 21.30 Uhr in dem beschriebenen Bereich aufhielt und Angaben zu dem Geschehen, zu anwesenden Personen oder Fahrzeugen machen kann. Hinweise sollen umgehend an das Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341/810 oder an das Polizeipräsidium Heilbronn, Telefon 07131/1044444, gehen.

© Fränkische Nachrichten, Sonntag, 26.04.2020