Wohltuende Melodien von höchster Stelle

Tauberbischofsheim.Zum letzten Mal für dieses Jahr erklang am Freitag das „Abendlied vom Türmersturm“. Zahlreiche Zuhörer kamen noch einmal in den Tauberbischofsheimer Schlosshof und ließen sich dieses Finale nicht entgehen.

In Corona-Zeiten seien die Volkslieder zu Liedern der Hoffnung geworden, sagte Bürgermeisterin Anette Schmidt.

Als nach dem Glockenschlag die Trompeten ertönten, sangen fast alle Gäste die bekannten Weisen leise mit und schafften einen würdigen Rahmen für das Saisonende.

Seit dem Saisonstart im Mai hatten die Musiker der Stadt- und Feuerwehrkapelle jeden Freitagabend für ein Klangerlebnis von höchster Stelle gesorgt. Von der Spitze des Wahrzeichens der Stadt gaben die „Turmbläser“ immer pünktlich um 21 Uhr jeweils ausgesuchte Musikstücke zum Besten und erfreuten ihr Publikum.

Unterstützt und präsentiert wird die beliebte Veranstaltungsreihe seit vielen Jahren von den Fränkischen Nachrichten und der EnBW Regional AG.

Die Turmbläser spielen während der Saison nicht nur Woche für Woche in der Höhe, sondern auch auf hohem Niveau. Sehr zur Freude der Bevölkerung. Insgesamt standen in diesem Jahr damit 24 kleine Konzerte auf dem Programm, bei denen in der Regel zwei Trompeter zum Einsatz kamen.

Und so sorgten die Musiker Gustav Endres (Leitung), Thorsten Endres, Ruth Steinhoff und Andreas Schreck stets für wohltuende Klänge. Erstmals bei den Turmbläsern dabei waren in diesem Jahr außerdem die begabten Nachwuchsmusiker Maja Albrecht und Anton Endres.

Zum Saisonabschluss spielten die Musiker am Freitag die Stücke „Das Leben bringt groß Freud“, „Im Frühtau zu Berge“, „Bunt sind schon die Wälder“, und „Guten Abend, gute Nacht“, gefolgt von einigen Zugaben. Mit dem „Badnerlied“ klang das „Abendlied vom Türmersturm“ dann endgültig aus. stv/gf

