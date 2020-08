Wörtplatz mit Scherben und Abfall übersät

Tauberbischofsheim.Der Bereich rund um die Wasserfontäne auf dem Tauberbischofsheimer Wörtplatz wurde in der Nacht auf Sonntag von Unbekannten übel zugerichtet.

Zeugen meldeten am Sonntagvormittag, dass vermutlich eine Gruppe Heranwachsender in der Nacht den Platz in ein Schlachtfeld verwandelt hatten. Der Platz war mit Scherben und anderem Abfall übersäht, Blumen waren ausgerissen, Fahrradständer umgeworfen worden und zahlreiche Hundekottüten lagen überall verteilt.

Fränkische Nachrichten, Dienstag, 11.08.2020