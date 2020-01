„Wir wollen hier am Standort wachsen“

Viertes Rekordjahr in Folge: Der Gesamtumsatz der Vereinigten Spezialmöbelfabriken (VS) betrug 2019 rund 240 Millionen Euro. In diesem Jahr will das erfolgreiche Tauberbischofsheimer Unternehmen nachlegen und seine Produktionsfläche deutlich erweitern. Dadurch soll auf dem Werksgelände auch Platz für eine neue automatisierte Spanplattenbearbeitung geschaffen werden. Das Bild zeigt die aktuelle Anlage.

© VS