„Wir brauchen ein Lieferkettengesetz“

Ein „Fairtrade“-Siegel ist in einem Lebensmittelladen an einer Tüte mit Kaffee zu sehen. © DPA

Die Corona-Krise war und ist auch für den Weltladen Tauberbischofsheim ein bewegendes Thema.

Tauberbischofsheim. Verantwortliche und Mitarbeiterinnen des Weltladens Tauberbischofsheim bedauern, dass am 9. Mai, dem „Tag des Weltladens“, wegen der strikten Corona-Einschränkungen, die in der Fußgängerzone und auf dem Marktplatz geplante Kampagne für den Fair-Trade-Handel nicht durchgeführt werden konnte.

Abgesagt heißt für die Verantwortlichen des Tauberbischofsheimer Weltladens jedoch nicht, handlungsunfähig zu sein. Im Weltladen in der Hauptstraße 45 ist man fest entschlossen, die Lockerung der Corona-Einschränkungen zu nutzen, um in der Öffentlichkeit für ein Lieferkettengesetz in Deutschland zu werben.

„Die Ausarbeitung eines solchen Gesetzes, das deutsche Unternehmen, die im Ausland produzieren, dazu zwingen soll, dort für faire Arbeitsbedingungen zu sorgen, vor allem Kinderarbeit zu verhindern, existenzsichernde Löhne zu garantieren und Umweltschäden zu vermeiden, ist zwar im Koalitionsvertrag von den Unionsparteien und der SPD vereinbart worden. Aber bis zum heutigen Tag liegt noch nichts Konkretes auf dem Tisch“, so die Verantwortlichen.

Keine Bereitschaft

Die Corona-Krise für dieses Versäumnis verantwortlich zu machen, sei nicht seriös. Dagegen spreche, dass die Bereitschaft vor allem vieler großer Unternehmen, ein Lieferkettengesetz zu akzeptieren, sehr gering sei. Von 3000 Unternehmen, die von der Bundesregierung zur Stellungnahme aufgefordert wurden, hätten weniger als 500 geantwortet. Der Plan eines solchen Gesetzes für alle Unternehmen sei „schlicht nicht praktikabel“, kritisierte die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Doch der Widerstand bröckele. Immer mehr Unternehmen würden sich inzwischen der Forderung nach einem Lieferkettengesetz anschließen. Die Zeit drängt, ist der Weltladen überzeugt. „Fairer Handel fördert vor allem Kleinproduzenten und hilft ihnen, ihre Kompetenz zu stärken.“ Schließlich sollten Unternehmen, die sich weltweit für die Achtung der Menschenrechte engagieren, gegenüber der verantwortungslosen Konkurrenz nicht länger benachteiligt werden. Eine Petitionsliste, die im Geschäft ausliegt und von möglichst vielen Bürgern signiert werden soll, werde Bundeskanzlerin Angela Merkel möglichst bald zugeschickt. Unter der Überschrift „Frau Merkel, wir brauchen endlich ein Lieferkettengesetz“ heißt es weiter, der Weltladen erwarte von der Kanzlerin, dass sie den Schutz der Menschenrechte zur Chefsache macht und noch in dieser Legislaturperiode ein solches Gesetz auf den Weg bringt.

Erwähnenswert sei, dass Frankreich schon 2017 ein Lieferkettengesetz (Loi de Vigilence/Gesetz der Wachsamkeit) verabschiedet hat. „Die Bundesregierung wäre somit gut beraten, schnell zu handeln, zumal sie am 1. Juli für sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. Der deutsche Vorschlag, ein Lieferkettengesetz auch auf europäischer Ebene auf den Weg zu bringen, wäre damit wenigstens glaubwürdig.“

