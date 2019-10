Wie Nepomuk nach Dittwar gekommen ist

Pilgern und Wallfahrten war das Thema beim 30. Tag der Heimatforschung in Dittwar. Neben einem Vortrag standen Führungen zur Kreuzkapelle und religiösen Denkmalen auf dem Programm.

Dittwar. Wer auf eine Wallfahrt gehen will, muss dafür nicht unbedingt in die Ferne schweifen. Denn auch im Main-Tauber-Kreis gibt es zahlreiche passende Ziele. Zum Beispiel die Kreuzkapelle in Dittwar. Um diese ging es auch beim 30. Tag der Heimatforschung, der am Freitag in der Laurentiushalle in dem Tauberbischofsheimer Stadtteil stattfand. Initiiert hatten die Veranstaltung das Kreisarchiv im Archivverbund Main-Tauber und das Landratsamt des Main-Tauber-Kreises.

Um himmlischen Beistand bitten

Auf dem Programm stand das Thema Pilgern und Wallfahrten. Was eigentlich hinter den beiden Begriffen steckt, darüber sprach Kreisarchivarin und Kreisheimatpflegerin Claudia Wieland.

„Das Pilgern erfährt heutzutage geradezu eine Renaissance“, so Wieland.

Im Mittelalter (und vermutlich auch heutzutage noch) sei das Hauptmotiv für viele Menschen gewesen, dass sie durch ihre Pilgerfahrt um himmlischen Beistand und Hilfe bitten wollten.

Aber die Fahrt könne ebenso ein Zeichen des Danks oder eine Buße gewesen sein. „Und der eine oder andere ist sicher auch aus purer Abenteuerlust auf Wallfahrt gegangen“, merkte die Kreisarchivarin an. Eines haben laut ihrer Aussage aber die allermeisten christlichen Pilger trotz unterschiedlicher Motive gemeinsam: Sie haben ihren Weg aufgrund einer freien persönlichen Entscheidung angetreten. Dies unterscheide etwa die christliche Wallfahrt von der islamischen Pilgerfahrt nach Mekka, die für Muslime ja im Prinzip eine Pflicht sei.

Im Mittelalter gefährliche Reise

Während das Pilgern heutzutage relativ gefahrenlos ist, war es vor allem im Mittelalter noch mit großen Risiken verbunden. Davon zeugt beispielsweise die Geschichte von Heinrich Krebs, die Claudia Wieland den Zuhörern erzählte. So sei in einem Text aus dem Külsheimer Stadtarchiv aus dem Jahr 1651 zu lesen, dass Krebs bei seiner Rückkehr von einer Rom-Wallfahrt in einem Külsheimer Gasthaus gestorben sei. Dass er auch tatsächlich in Rom gewesen sei, würden zahlreiche Dokumente belegen, die man damals bei ihm gefunden habe.

Neben der Kreuzkapelle in Dittwar gibt es im Main-Tauber-Kreis noch weitere Ziele für Gläubige, zum Beispiel die Kapelle Liebfrauenbrunn zwischen Werbach und Werbachhausen oder die Bergkirche in Laudenbach. Im Mittelalter habe es zudem auch eine „wilde“, sprich nicht von der Kirche genehmigte, Wallfahrt nach Niklashausen gegeben, so die Kreisheimatpflegerin. Dort hatte Hans Böhm, später bekannt als „Pfeifer von Niklashausen“, 1476 eine Marienvision. Tausende kamen daraufhin in das Dorf, um ihn reden zu hören. „Für kurze Zeit hatte er einen großen Zulauf aus dem ganzen fränkischen Raum“, so Claudia Wieland.

Nach dem theoretischen Teil durften die Besucher dann auch ganz praktisch die steinernen Zeugen der Wallfahrt erkunden.

Sakrale Denkmäler besucht

Unter Führung von Joachim Gessler vom Dittwarer Heimat- und Kulturverein ging es zur Besichtigung der Kreuzkapelle. Eine zweite Gruppe machte sich gemeinsam mit Rainer Kramer, ebenfalls Mitglied im Heimat- und Kulturverein, auf zur Besichtigung zahlreicher sakraler Denkmäler in Dittwar. Und davon gibt es einige. Etwa 35 Kreuze und Skulpturen finden sich auf Dittwarer Gemarkung, wie Kramer erläuterte. Wie zum Beispiel der Bildstock „Krönung Marias“, der die erste Station auf dem Führung bildete. Oder die Statue des heiligen Nepomuk auf der Brücke über den Ölbach. „Nach der Hochwasserkatastrophe von 1984 wurde sie im Zuge der Neugestaltung des Ortes von der Stadt Tauberbischofsheim gestiftet und aufgestellt“, wusste Kramer.

Zuvor habe die Figur des böhmischen Priesters und Märtyrers wahrscheinlich auf der alten Tauberbrücke in der Kreisstadt gestanden, die 1840 abgerissen worden sei.

