„Pettersson und Findus“ kommen am 1. Februar ins Winfriedheim. © Köppel

Tauberbischofsheim.Das renommierte Zelttheater „Theater für Kinder“ der Familie Daniel Maatz kommt ins Winfriedheim nach Tauberbischofsheim (Schafweg 1). Am Samstag, 1. Februar, steht um 15.30 Uhr das Theaterstück „Wie Findus zu Pettersson kam“ auf dem Programm. Geeignet ist das Theaterstück für Kinder im Alter ab zwei Jahren.

Zum Inhalt: Es war einmal ein Pappkarton, in dem waren grüne Erbsen drin. Dann, als sie aufgegessen waren, kam etwas anderes in den Karton: ein kleiner Kater, noch so klein, dass er Platz in einer Hand hatte. Ein Geschenk für Pettersson. So fangen Märchen an. Und der alte Pettersson hat ein Gefühl, als wenn man an einem Sommermorgen das Rollo hochzieht und das warme Sonnenlicht hereinströmt. Noch kann der Kater nicht sprechen und noch trägt er keine Hose. Aber eines Tages, beim Zeitungslesen, da ist es so weit: „So eine Hose will ich auch haben“, sagt Findus.

Die Veranstalter versprechen einen Theaternachmittag der besonderen Art. Auf einer großen Bühne aus Samt und Gold kommen die in Handarbeit gefertigten Stabfiguren zum Einsatz. Karten gibt es ab 30 Minuten vor Beginn an der Tageskasse.

