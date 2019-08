Wichtiges Etappenziel erreicht

Die Absolventen der Klasse FTM2 der Gewerblichen Schule in Tauberbischofsheim erhielten in einer kleinen Abschlussfeier ihre Zeugnisse.

Tauberbischofsheim. In gewohnt und gewollt ungezwungenem Rahmen wurden an der Gewerblichen Schule Tauberbischofsheim die Absolventen der Fachschule für Technik entlassen. Die Klasse FTM2 erzielte einen hervorragenden Gesamtnotendurchschnitt von 2,0. Sechs Schüler erhielten eine Belobigung, sieben Schülern bekamen einen Preis.

Verbunden mit dem Abschluss zum staatlich geprüften Techniker ist die Fachhochschulreife, die dazu berechtigt, an Fachhochschulen zu studieren.

In seiner Rede thematisierte Helmut Fertig, Leiter der Abteilung für Metalltechnik an der GTB, die kurze Halbwertszeit technischen Wissens und den rasanten Fortschritt in der Digitalisierung und Automatisierung. Wenn er selbst auf seine beruflichen Anfänge zurückblicke, so sei vieles, was vor mehr als 30 Jahren Standard gewesen sei, heute schon längst vergessen.

Mit „Industrie 4.0“ oder auch „Smart Factory“, so Helmut Fertig, würden sich die Älteren oft schwer tun, wohingegen die jungen Leute in diese Materie hineingewachsen seien. Das sollten die Absolventen als „Vorteil und Chance betrachten“.

In der zweijährigen beruflichen Weiterbildung zum Techniker seien sie an der Gewerblichen Schule Tauberbischofsheim für die entsprechenden Herausforderungen der Zukunft gerüstet worden. In diesem Sinne schloss er seine Rede mit einem Zitat von Aristoteles, wonach heute noch wie schon zu dessen Lebzeiten „Ausbildung der beste Reiseproviant für die Reise in die Zukunft“ sei.

Der Klassensprecher Stefan Trost fasste in seinen Worten die zwei vergangenen Jahre zusammen. Er bedankte sich bei den Lehrkräften nicht nur für die gute Ausbildung, sondern auch für den offenen Umgang miteinander. „Hier ist man nicht nur eine Nummer“, so Trost.

Bevor die Feier nach der Zeugnisausgabe durch Klassenlehrer Stefan Schulz und Helmut Fertig zum informellen Teil überging und die Schüler in geselliger Runde Abschied von den Klassenkameraden nahmen, hob Stefan Schulz in seinen abschließenden Worten das stets angenehme Klassenklima hervor. Er gratulierte den Absolventen zu ihrem Erfolg und wünschte ihnen, dass sie in ferner Zukunft einmal „auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken können“.

Den Abschluss zum staatlich geprüften Techniker und die damit verbundene Fachhochschulreife haben erhalten: Jonas Adler, Lukas Albert, Christian Bartel, Florian Bauer, Fabian Daniel, Pascal Dertinger, Kevin Eck, Felix Eckard, Maximilian Fries, Jannik Götz, Florian Löber, Dominik Oetzel, Anselm Pawlik, Lukas Petermann, Maurice Pfeifroth, Nikolai Rosner, Madelene Schmidt, Viktor Steinhauer, Stefan Trost, Simon Weimer. Belobigungen für einen Gesamtnotenschnitt von 1,7 bis 2,0 gingen an: Felix Eckard, Maximilian Fries, Jannik Götz, Florian Löber, Stefan Trost, Simon Weimer.

Einen Preis für einen sehr guten Gesamtnotendurchschnitt von mindestens 1,7 erhielten: Lukas Albert (1,7), Florian Bauer (1,3), Fabian Daniel (1,5), Pascal Dertinger (1,6), Kevin Eck (1,7), Lukas Petermann (1,5) und Madelene Schmidt, die mit einem Gesamtschnitt von 1,1 das beste Ergebnis erzielte. gws

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.07.2019