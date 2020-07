„Wichtige Millionen für unseren Kreis“

Erneut fließen wichtige Millionen in den Main-Tauber-Kreis. Damit will das Land den Kommunen in der aktuellen Corona-Krise weitere Unterstützung bieten.

Main-Tauber-Kreis. „Die Corona-Pandemie und ihre Folgen stellen Baden-Württemberg vor große Herausforderungen. Land und Kommunen haben diese in gemeinsamer Verantwortung angenommen und alle erforderlichen Maßnahmen zur Bekämpfung und

...