Wichtige Maßnahme für die schulische Infrastruktur

Tauberbischofsheim.Regierungspräsident Wolfgang Reimer informierte sich zusammen mit Bürgermeisterin Anette Schmidt über den Neubau mit SBBZ und Ganztagesbereich mit Mensa am Schulzentrum am Wört in Tauberbischofsheim.

Das Schulzentrum am Wört setzt sich aus den Schularten Werkrealschule, Realschule und einem Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ) Lernen zusammen.

Der Zeitplan für die Maßnahme sieht vor, dass die Rohbauarbeiten bis Ende März abgeschlossen ist. Danach erfolgt der Innenausbau bis Februar 2021, die Arbeiten an Fassaden und Gebäudehülle sollen bis Juni 2020 gehen. Die Bodenplatte ist fertiggestellt.

Insgesamt wird der Neubau 55 Räume aufweisen. Dazu gehören unter anderem eine Mensa mit rund 140 Sitzplätzen, zwei Musikräume mit Vorbereitungsräumen, neun Räume für Ganztagesbereich, sechs Klassenzimmer (Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum) sowie Bibliothek, Werken, Textiles Werken und Naturwissenschaftsraum. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahmen am Schulzentrum belaufen sich auf über 20 Millionen Euro. Für die Generalsanierung und den Ausbau des Schulzentrums am Wört gibt es eine nun Finanzspritze von von 2,8 Millionen Euro für die Generalsanierung und den Ausbau des Schulzentrums am Wört. Insgesamt steuert das Regierungspräsidium Stuttgart über einen Zeitraum von sechs Jahren knapp 8,6 Millionen Euro als Zuschuss bei.

„Wichtige Impulse“

„Mit den Fördermitteln geben wir wichtige Impulse für die Schaffung und Entwicklung kommunaler Infrastruktur. Die Kommunen werden durch die Zuschüsse finanziell bei der Sanierung ihrer Schulen unterstützt.

Zudem ist das Arbeitsumfeld einer Schule, in dem Schüler sowie Lehrer so viel Zeit verbringen, ein wichtiger Aspekt der Bildung und es freut mich daher, dass das Land die Stadt Tauberbischofsheim unterstützen kann“, sagte Regierungspräsident Wolfgang Reimer. Bürgermeisterin Schmidt freute sich über die Förderung: „Wir freuen uns über die abschließende Förderung für den Neubau unseres SBBZ-Lernen. Damit ist die Finanzierung dieser großen Gesamtmaßnahme sichergestellt. Für unsere Stadt ist Bildung ein zentrales und wichtiges Thema. Die Begleitung durch das Regierungspräsidiums Stuttgart haben wir immer als konstruktiv und unterstützend wahrgenommen.“

Auch für das Matthias-Grünewald-Gymnasium in Tauberbischofsheim sind erste Sanierungsmaßnahmen im Umfang von rund 7,5 Millionen Euro in Planung. Hierfür hat die Stadt im Jahr 2018 eine Sanierungsförderung über knapp 4,4 Millionen Euro erhalten.

Insgesamt ist die Stadt Trägerin von sieben Schulen, darunter vier Grundschulen, eine Werk- und Realschule mit SBBZ-Lernen sowie einem Gymnasium. Im Jahr 2019 fördert das Land im Regierungsbezirk Stuttgart insgesamt 31 kommunale Schulbauprojekte mit Zuschüssen von rund 39,5 Millionen Euro. Die Schulbauförderprogramme des Landes (herkömmlicher Schulhausbau, Ganztagsbauförderung, Privatschulen und Schulsanierungen) werden über die Regierungspräsidien bewilligt und in der Abwicklung begleitet. Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die Aufgabe, die Städte und Gemeinden im Regierungsbezirk zu förderrechtlichen Fragen zu beraten und die Förderanträge zu beurteilen. Es ist zudem Bewilligungsstelle und prüft nach Abschluss der Maßnahmen die Abrechnungen der Kommunen.

