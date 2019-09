Wichtige Gottesdienste für Gemeinschaft

Die Kapellentour der Seelsorgeeinheit Tauberbischofsheim wurde mit einem Gottesdienst in der Wolfgangskapelle in Distelhausen abgeschlossen.

Tauberbischofsheim. An ganz besonders geprägten Orten wurden in den jeweiligen Gemeinden der Seelsorgeeinheit Tauberbischofsheim in den zurückliegenden Wochen Gottesdienste gefeiert. Auf diese Weise wurden diese Gedenkstätten, die für die Vorfahren so bedeutsam waren, wieder in Erinnerung gerufen und zugleich durfte man die einzelnen Eucharistiefeiern auch in einer neuen Form erleben.

Die Initiatoren freuten sich über den überaus guten Besuch dieser Gottesdienste, wodurch auch das Zusammenwachsen der Gemeinden der Seelsorgeeinheit gefördert wurde. Die Besucher erhielten durch einzelne Gemeindemitglieder oder fachkundige Personen Informationen und erfuhren Hintergründe und Traditionen, die mit den jeweiligen Gottesdienstorten in Verbindung stehen.

Die Kapellentour startete bereits im Mai an der Laurentiuskapelle ganz in der Nähe der früheren Tauberbischofsheimer Kaserne. Schon bei dieser ersten Station waren viele Besucher aus allen Gemeinden der Seelsorgeeinheit dabei.

Die zweite Station führte zur Friedhofskapelle in Hochhausen. Hier waren die Gottesdienstbesucher verbunden mit allen, die in dieser Kapelle in den zurückliegenden Jahrhunderten bei traurigen Anlässen zum Gebet versammelt waren. Baustil, Steingrabplatten, Pieta und Bildstock geben dieser Kapelle ein besonderes Gepräge.

In Impfingen widmete man sich zunächst der Friedhofskapelle und dem Stationenweg. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist die Kapelle mit ihren Stationen eine Einladung zum Gebet. Der vierte Gottesdienst im Rahmen der Kapellentour wurde in der Waldkapelle gefeiert, die in Dittwar und im Taubertal als „Kreuzhölzle“ bekannt ist. Zwei Holzfiguren, die „Schmerzhafte Mutter Gottes“ und der „Jünger Johannes“ wurden von zwei Kindern am heutigen Ort der Kapelle, gefunden.

Daraus hat sich eine intensive Tradition entwickelt, die besonders am Fest „Kreuzauffindung“ jedes Jahr mit einer vorausgehenden Prozession gefeiert wird. Die Kapelle, der Kreuzweg und die benachbarte Mariengrotte sind beliebte Orte des stillen Gebetes auch außerhalb offizieller Gottesdienste. Das „Dittwarer Kreuzlied“ zeugt von einer langen Tradition und hat einen festen Platz bei den Gottesdiensten in der Kapelle.

Weitere Stationen auf der Kappellentour war die vor allem bei vielen Walldürnpilgern und auch bei ehemaligen Konviktschülern bekannte Stammbergkapelle in Tauberbischofsheim. In Dienstadt feierte man den Gottesdienst an der wunderschönen Mariengrotte in unmittelbarer Nähe zur Kirche.

Nach dem Gottesdienst in der Friedhofskapelle in Dittigheim besuchte man das Grab von Sr. Grathewohl. Diese Schwester ist 1866 den kranken und sterbenden Menschen, die an Cholera erkrankt waren, beigestanden. Die jährliche Choleraprozession führt zu diesem Ort und jeden Tag läutet eine Glocke in der Pfarrkirche, um an diese schwere Zeit zu erinnern.

Die Wolfgangskapelle in Distelhausen war die letzte Station der Kapellentour. Hier legen viele Fahrradgruppen bei ihrer Fahrt durch das Taubertal eine Rast ein. Zu ihr führt auch die jährliche Reiterprozession jeweils am Pfingstmontag. Bei der Kapellentour der Seelsorgeeinheit war die kleine Kirche voll besetzt, und viele entdeckten für sich von neuem diesen geprägten Ort in unmittelbarer Näher zur Tauber. Zwischen 60 und 90 Personen aus allen Gemeinden der Seelsorgeeinheit feierten jeweils die Gottesdienste dieser Kapellentour und entdeckten dabei erneut die wertvollen Schätze ihrer Heimat.

Pfarrer Gerhard Hauk dankte den Beteiligten für die Gestaltung der Gottesdienste an den einzelnen Orten und auch für die jeweiligen Begegnungen, für die die Gemeindeteams der einzelnen Gemeinden gesorgt hatten. Die Angebote zur Mitfahrgelegenheit wurden gerne genutzt und führten so auch die Gemeindemitglieder tiefer zusammen. Sein Dank galt auch allen, die sich um die einzelnen Kapellen und Bildstöckle kümmern und für Reinigung und Blumenschmuck sorgen. bk

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.09.2019