Wichtige Funktion für die Gesellschaft

„Dabeisein ist alles“ lautete das Motto des neunten Sportabzeichen-Wettbewerbs der Sparkasse Tauberfranken, die dabei Geldgewinne in einer Gesamthöhe von 18 007 Euro an die Preisträger stiftete.

Tauberbischofsheim/Odenwald-Tauber. „Nachdem zahlreiche Veranstaltungen der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen sind, standen auch bei der Sparkasse Tauberfranken die Planungen in diesem Jahr still, das Corona-Virus und dessen Folgen haben unseren Veranstaltungskalender 2020 einen Strich durch die Rechnung gemacht“, berichtete Vorstandsvorsitzender Peter Vogel vor Ehrung der Preisträger des Sportabzeichen-Wettbewerbs 2019.

Die Veranstaltung fand nicht wie sonst üblich in der Geschäftsstelle der Sparkasse Tauberfranken in Tauberbischofsheim statt, sondern unter Beachtung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln diesmal im Tauberstadion vor dem Sportheim des TSV-Tauberbischofsheim.

In den beiden Kategorien „Schulen“ und „Vereine“ gab es jeweils zehn Preisträger. Zudem wurden drei Sonderpreise vergeben. „Ein besonderer Ansporn ist die Nachricht des Bundesverbandes in Berlin, dass beim Bundeswettbewerb diesmal sogar neun Sonderpreisträger aus unserem Geschäftsgebiet zu verzeichnen sind“, verkündete Vogel erfreut. Dies seien zum einen mehr denn je und zum zweiten in Relation zur Einwohnerzahl eine schier sensationelle Quote.

Das Sportjahr 2019 sei ohne großes Fußball-Turnier ausgekommen und auch Olympia habe Pause gehabt. „Es war ein sogenanntes Zwischenjahr, langweilig wurde es dennoch nicht“, konstatierte der Vorstandsvorsitzende. „Eigentlich sollte 2020 das Jahr des Sports werden. Allerdings hat uns hier die hochdynamische Ausbreitung der Coronavirus-Infektionen einen Strich durch die Rechnung gemacht, die große Auswirkungen auf den organisierten Sport weltweit brachte. Viele Sportveranstaltungen fallen aus, der Trainings- und Wettkampfbetrieb in den 90 000 Sportvereinen in Deutschland ist derzeit nur eingeschränkt möglich“.

Viele Menschen erlebten durch die allgemeinen Einschränkungen des öffentlichen Lebens schwere Zeiten, die vor Monaten unvorstellbar gewesen wären. „Was passiert mit meinem Verein? Wie kann ich mich trotzdem fit und gesund halten? Wie lange muss ich auf meine Sportgruppe verzichten?“, seien Fragen der meisten Freizsportler gewesen.

„Speziell den Sport zeichnet Gemeinschaft und Solidarität aus, das Erleben von Zugehörigkeit, die Bereitschaft zur Gegenwehr. Die Freude am Sport verbindet, emotionalisiert und bewegt jeden Tag zahlreiche Menschen“, so Vogel weiter. Der Sport und die mit ihm verbundene Vereinskultur sei ein tragendes Element des Gemeinwesens sowie nicht nur für das eigene Wohlbefinden, sondern zugleich für das Gemeinwohl und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft von herausragender Bedeutung.

Sport schafft Gemeinschaft

„Gerade in diesen außergewöhnlichen Zeiten macht Sport stark und schafft Gemeinschaft“, unterstrich er. Die Sportförderung habe bei der Sparkasse Tauberfranken eine lange Tradition. „Von unserem Engagement bis hin zum Breitensport liegt uns die Unterstützung von Schulen und Vereinen besonders am Herzen“. Deshalb fördere die Sparkasse Tauberfranken die Sportkreise mit einem Euro pro gemeldetes Sportabzeichen, um die künftige Durchführung in der Region zu unterstützen. In diesem Zusammenhang erhielten der Sportkreis Tauberbischofsheim 1746 Euro und der Sportkreis Mergentheim 1261 Euro.

Als Olympia Partner des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und offizieller Förderer des Deutschen Sportabzeichens hätten sich die Sparkassen zum Ziel gesetzt, den Wettkampfgedanken in die Breiten zu tragen und die Begeisterung für das Sportabzeichen weiter anzufachen. Seit einiger Zeit dürfe sportartenspezifisch nach bestimmten Auflagen und Regeln wieder trainiert werden, so dass der Sportbetrieb langsam zurückkehre. Auch der Start des diesjährigen Sportabzeichen-Wettbewerbs 2020 sei nur aufgeschoben worden. „Der neue Wettbewerb ist bereits seit Juli ausgeschrieben und auch 2020 schütten wir wieder Preisgelder im Wert von 15 000 Euro für sportliche Leistungen und einfallsreiche Beiträge zum Sportabzeichen aus“, kündigte Vogel an.

„Wir sind froh, einen so sportlichen Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Tauberfranken zu haben“, dankte Matthias Götzelmann. Wegen den Auflagen und Maßnahmen aufgrund der Corona-Krise sei das Sportabzeichen bislang nur sehr schleppend angelaufen.

„Auch wenn es nicht einfach ist, fahren wir langsam wieder hoch“, berichtete sein Kollege Volker Silberzahn. Allerdings werde es heuer schwierig sein, die Zahlen der vergangenen Jahre zu erreichen, prognostizierte er.

