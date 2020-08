Wichtige Dinge für Klinikalltag gespendet

Tauberbischofsheim.Der KHMT-Förderverein spendete für das Krankenhaus in Tauberbischofsheim einen Flachbildschirm sowie hochwertige Walkingstöcke.

Einen 55-Zoll-Flachbildfernseher darf die chirurgische Abteilung am Krankenhaus Tauberbischofsheim seit kurzem ihr Eigen nennen. Um die Anschaffung hat sich der Förderverein Krankenhaus Tauberbischofsheim und Seniorenzentrum Haus Heimberg gekümmert.

„Nachdem die Fernsehapparate im Haus bedauerlicherweise nur noch bedingt kompatibel mit den Bett-Terminals sind und die BBT-Gruppe zunächst eine Lösung für das gesamte Krankenhaus Tauberbischofsheim ausarbeiten muss, haben wir uns sofort bereiterklärt, zeitnah auszuhelfen“, berichtet Cilli Döhling, dritte stellvertretende Vorsitzende des KHMT-Fördervereins. Als erste Abteilung erhalte daher nun die Chirurgie ein hochwertiges TV-Gerät, damit die Patienten sich zumindest im Aufenthaltsbereich ein wenig vom Krankenhausalltag ablenken können.

Pflegedirektor Holger Kraft und Unfallchirurgie-Chefarzt J. F. Rastani haben das Gerät dankbar entgegengenommen und bereits weitere Pläne: So könnten künftig auch die Innere und die chirurgische Ambulanz TV-Geräte an den Sitzecken vorhalten – nicht nur zum Vergnügen, sondern um Infos zu Therapieangeboten und Gesundheitsvorsorge zu zeigen. Patienten mit chronischen orthopädischen Krankheitsbildern leiden unter ihrer Beeinträchtigung und oft unter starken Schmerzen. Die nachhaltige Verbesserung der motorischen Funktionen und das Wiedererlangen an Lebensqualität für die Patienten ist das Ziel der Abteilung Konservative Orthopädie von Chefarzt Dennis Sankat am Krankenhaus Tauberbischofsheim. Um diese Arbeit nachhaltig zu unterstützen, hat der Förderverein Krankenhaus Tauberbischofsheim und Seniorenzentrum Haus Heimberg nun sechs Paar hochwertige Walking-Stöcke mit speziellen Handschlaufen für das Outdoor-Training in Tauberbischofsheim gespendet.

Unter fachkundiger Anleitung von Physiotherapieleiterin Maria Bopp und ihrem Team lernen die Patienten nicht nur den korrekten Einsatz ihrer Sportgeräte, sondern erhalten auch nachhaltige Tipps für das Training zuhause nach dem Krankenhausaufenthalt.

„Die Nachfragen nach Walking zur Therapieunterstützung sind bei uns extrem hoch. Daher bedanke ich mich im Namen unserer Patienten, dass wir unser Angebot nun um sechs Plätze erweitern können“, richtete Dennis Sankat sein Dankeschön an den Förderverein-Vorsitzenden Professor Dr. Hans Ruppin und seine dritte Stellvertreterin Cilli Döhling.

Die beiden bekräftigten einhellig: „Wir sind immer froh, wenn wir an den richtigen Stellen einspringen können, und mit unseren Spenden geholfen ist.“

