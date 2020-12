Wichtige Arbeit für die heimische Kulturlandschaft

Tauberbischofsheim.Vor über 20 Jahren wurde im Main-Tauber-Kreis der Landschaftspflegeverband gegründet. Als Kümmerer um die Natur- und Kulturlandschaft leistet er wichtige Arbeit.

In den vergangenen Jahren hat der Kreis-Landschaftspflegeverband (KLPV) immer ein Stück der vielen Trockenmauern am Edelberg in Tauberbischofsheim saniert, damit sie für die Nachwelt erhalten werden und ihre eigentliche

