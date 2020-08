Wertvolle Arbeit mit Kindern und viele Erfahrungen

Tauberbischofsheim.Ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Sportverein hatten sich Jannik Leis und Mika Huchwajda sicher anders vorgestellt. Es fing so gut an: Die beiden jungen Männer waren an den vier Tauberbischofsheimer Grundschulen im Einsatz und kamen auch im größten Sportverein der Stadt, dem TSV, vielseitig zum Einsatz.

Handball, Fußball, Volleyball, Badminton und Turnen standen auf dem Stundenplan der Vereinsarbeit. Doch dann kam die Corona-Pandemie. Die Einsätze im Verein fielen weg und schnell reduzierte sich die Arbeit auf die Schulbetreuung. Die war allerdings nötiger denn je.

Beim Rückblick, der für ihre Nachfolgerin Clara Zegowitz gleichzeitig ein Ausblick war, kam aber deutlich zum Ausdruck, dass sich dieses soziale Engagement auf jeden Fall gelohnt hat. Leis und Huchwajda würden sich auch heute wieder dafür entscheiden, sagen sie. Außerdem sind sie zwischenzeitlich lizenzierte Übungsleiter für Breitensport. Egal, wohin sie ihr Weg führen wird, mit dieser Qualifikation sind sie bei Sportvereinen immer gern gesehen.

Ab Mitte August nimmt nun Clara Zegowitz ihr Freiwilliges Soziales Jahr auf und wird den Schulen und dem TSV 1863 Tauberbischofsheim eine wertvolle Unterstützung sein. Wie die Verantwortlichen des Vereins weiter wissen lassen, hat Zegowitz keine Kollegin zur Seite, da es dieses Jahr an Bewerbern mangele. Ihre Arbeit werde deshalb umso wertvoller sein. Das Bewerbungsverfahren für das Schuljahr 2021/22 sei ab sofort eröffnet. Interessierte Jugendliche wenden sich an Marianne Rutkowski, die im TSV für das FSJ verantwortlich ist.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.08.2020