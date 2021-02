Wenn die Werkstatt digital zu den Schülern nach Hause kommt

Homeschooling stellt an der Gewerblichen Schule in Tauberbischofsheim besonders im praktischen Bereich eine Herausforderung dar. Die Werkstatt kommt digital zu den Schülern nach Hause.

Tauberbischofsheim. Alois Lehr, Technischer Lehrer an der Gewerblichen Schule Tauberbischofsheim (GTB), „liest“ die Einstellungen eines Autos aus. Er überprüft die Daten mittels eines Computerprogramms und korrigiert, wenn die Werte nicht passen. Eine auf einem Stativ befindliche Kamera bewegt sich wie von Geisterhand gesteuert. Sie folgt ihm nicht nur auf Schritt und Tritt und nimmt jede Bewegung auf, sondern überträgt alles sowohl auf Bildschirme in der Kfz-Werkstatt als auch auf die Computer der Schüler, die zuhause mit ihren Tablets arbeiten. Gleichzeitig ist er mit einem Knopf im Ohr auch akustisch mit den Auszubildenden verbunden, kann auf Nachfragen reagieren und zu jeder Zeit mit ihnen kommunizieren.

In der benachbarten Metall-Werkstatt das gleiche Szenario: Technischer Lehrer Frank Wagenblast hat eine Videokamera vor einer Bohrmaschine installiert, die sein Arbeiten digital zu den Schülern nach Hause bringt. So schaffen es die Lehrer an der Gewerblichen Schule Tauberbischofsheim den praktischen Unterricht in Corona-Zeiten digital aufrechtzuhalten, die praktischen Inhalte zu vermitteln. Die Werkstatt kommt online ins Jugendzimmer. „Das klappt wirklich hervorragend“, sagt der Leiter der Gewerblichen Schule Tauberbischofsheim, Hermann Ruppert. „Unsere Lehrer und Lehrerinnen leisten hier und auch in den anderen Bereichen der Schule wirklich außerordentlich gute Arbeit, machen das Beste aus der sicherlich nicht befriedigenden Situation.“ So gelinge es, den Stundenplan digital einzuhalten.

„Für uns war es ein Glück, dass wir seit fünf Jahren bei den beiden Ausbildungsberufen des Industriemechanikers und Kfz-Mechatronikers an einem Pilotprojekt des Kultusministeriums teilnehmen, wodurch das Lernen und Unterrichten mit Tablets für uns nichts Neues ist, sondern bereits fester Bestandteil des Schulalltags“, ergänzt Ralf Scherer, stellvertretender Schulleiter. „Und natürlich konnten alle anderen Bereiche der Gewerblichen Schule von den Erfahrungen profitieren und darauf aufbauen.“

Nach dem ersten Lockdown hat sich das Lehrerkollegium der GTB zusammengesetzt und überlegt, was zu tun sei, um für eine weitere Schulschließung ohne Präsenzunterricht gewappnet zu sein. „Wir haben die Digitalisierung in unseren Schulentwicklungsplan aufgenommen, was im Nachhinein eine wirklich gute Entscheidung gewesen ist“, stellt Schulleiter Hermann Ruppert fest. Man habe umfangreiche Feldstudien vorgenommen, geschaut, welche Programme und Plattformen sinnvoll sind, und dabei natürlich die Erkenntnis aus dem Pilotprojekt einfließen lassen.

„Es gibt einen bunten Strauß an Möglichkeiten, doch für uns hat sich die Arbeit mit Microsoft Teams als die einzig sinnvolle herausgestellt“, erläutert Ralf Scherer. „Alles andere stellte sich als kaum brauchbar oder zu umständlich heraus. Alle Lehrer und Lehrerinnen wurden nach dem ersten Lockdown geschult, und es gab eine Phase des ,Learning by doing’, in der der Umgang mit dem System geübt wurde. Der Anspruch war, den Online-Unterricht nach Stundenplan abzuwickeln und das möglichst ohne Qualitätsverlust.“ Das sei bei den allgemeinbildenden Schulen schon schwierig, aber bei den Beruflichen Schulen mit den praktischen Unterrichtseinheiten noch viel komplizierter, hebt der Schulleiter die Schwierigkeit der Aufgabenstellung hervor. Als zusätzliche Lernmittel wurden auch Erklär-Videos hinzugezogen. „Während in Haupt- und Realschulen sowie Gymnasien homogene Klassenstrukturen vorherrschen, die Schüler von ihrer Auffassungsgabe ähnlich sind, haben wir es in den verschiedenen Berufsschulklassen oft mit einer äußerst heterogenen Gruppe zu tun“, führt Michael Hellmuth, Leiter der Fachabteilung II, aus. „Da muss der digitale Unterricht so gestaltet werden, dass sowohl der künftige Junior-Chef mit Abitur als auch jemand mit dem Hauptschulabschluss oder geringen Deutschkenntnissen es verstehen kann.“ Beim Präsenzunterricht könne man natürlich individueller auf die einzelnen Schüler eingehen, sich für den ein oder anderen mehr Zeit nehmen.

Medienkompetenz fehlt

„Wir haben festgestellt, dass die Schüler zwar ständig das Handy in der Hand haben und online sind, aber fast nur zum Daddeln oder um Nachrichten zu schreiben. Mit Dateien umgehen hingegen, können sie nicht“, stellt Ralf Scherer ernüchtert fest. „Da wissen etliche nicht, wie sie mit einer PDF- oder Word-Datei arbeiten sollen oder sie zurückschicken können. Deshalb wäre es dringend notwendig, das Schulfach Medienkompetenz einzuführen.“ Nur so könne ein vernünftiger Umgang der Jugendlichen mit Handy und Laptop erreicht werden.

Vor allem im fachpraktischen Unterricht, wenn Schüler selbst handwerklich arbeiten müssen, stößt der digitale Unterricht an Grenzen. Ein Problem stellen die in den verschiedenen Gewerken zur Anwendung kommenden Softwareprogramme dar. „Es genügt ja nicht, wenn wir in der Schule die entsprechenden Programme auf unseren Rechnern haben, die Schüler müssen sie auch zuhause auf ihrem PC oder Laptop installieren können, und sie müssen entsprechend Kapazitäten und Zugang zur Datenautobahn haben, gerade bei CAD, CNC oder der Steuerungstechnik“, so Daniel Müller, Leiter der Fachabteilung I. „Glücklicherweise hat die Schule die Lizenzen für einige dieser Programme und darf den Schülern die Software zur Verfügung stellen.“

Während dieses Problem lösbar ist, stellt ein anderes die Ausbilder vor eine größere Herausforderung. „In manchen Berufsfeldern ist das erste Lehrjahr ein Vollzeitschuljahr, das heißt die Jugendlichen bekommen alles Praktische an der Gewerblichen Schule beigebracht, da die Schule eine größere Vielfalt abbilden kann als manch ein Ausbildungsbetrieb“, führt Hellmuth aus. „Zudem sollten die Schüler der einjährigen Berufsfachschulen schon zwei bis drei Wochen als Praktikanten in die Betriebe, um mitzuarbeiten und praktische Erfahrungen sammeln.“ Aufgrund der Pandemie falle auch das flach.

Nichts geht über „selbst machen“

„Ich kann meinen Schülern noch so oft zeigen, wie sie ein Loch in Holz bohren müssen, der Lerneffekt ist ein ganz anderer, viel besserer, wenn sie es selbst machen“, so der technische Lehrer Uwe Spielvogel. „Über eine digitale Übertragung kann ich nicht zeigen, was passiert, wenn die Drehzahl beim Bohren zu schnell oder zu langsam eingestellt ist. Das Verbrennen des Holzes kann er nicht riechen. Das klappt nur, wenn er es selbst macht und unmittelbar dabei ist.“ Diese Selbsterfahrung sei auch deshalb so wichtig, weil die Jugendlichen kaum praktische Vorerfahrungen und motorische Fähigkeiten mitbrächten. „Früher sind viele Jugendliche in den Beruf des Vaters hineingewachsen, haben im elterlichen Betrieb mitgearbeitet. Das ist heute kaum noch der Fall. Auch gibt es nur noch wenige, die in ihrer Freizeit schrauben oder werkeln. Da müsse man oft bei Null beginnen.“

Besonders problematisch ist der Ausfall des praktischen Unterrichts, weil die Jugendlichen am Ende der einjährigen Berufsfachschule eine praktische Prüfung ablegen müssen. Bestehen sie diese nicht, müssen sie das Jahr wiederholen. Und selbst wenn sie bestehen, haben sie nicht die praktischen Erfahrungen und Routine, um nahtlos in den Arbeitsalltag integriert zu werden.“Deshalb hoffen wir auf baldigen Präsenzun-terricht, denn hier stoßen wir mit dem Digital-Unterricht tatsächlich an Grenzen, die nicht zu überwinden sind“, so der Schulleiter.

Unterricht 4.0 anstreben

Für die Schulleitung an der Gewerblichen Schule Tauberbischofsheim ist aufgrund der Erfahrungen der letzten Monate eines klar: die Digitalisierung und die Erfahrungen mit Online-Unterricht müssen auch künftig ihren Niederschlag im Unterrichtsalltag finden. „Wir sind durch unseren Schulträger, das Landratsamt des Main-Tauber-Kreises, hervorragend ausgestattet und haben gute Voraussetzungen“, sagt Schulleiter Hermann Ruppert. So sei im Rahmen der Einrichtung der Industrie-4.0-Räume das Glasfaserkabel bis in die Werkstätten verlegt worden. Doch nicht nur das. Das komplette Schulgebäude mit seinen Computerräumen wurde mit LWL-Leitungen angefahren. Es gibt keine Probleme, auf der digitalen Autobahn unterwegs zu sein. Alle Schülerinnen und Schüler haben einen W-Lan Zugang.

„Wir sind gut gewappnet für den Spagat zwischen Fern- und Präsenz-unterricht, doch letzterer bleibt das Maß der Dinge“, sagt Ruppert abschließend. „Was aber nicht heißen soll, dass man sinnvolle digitale Komponenten in Zukunft unberücksichtigt lässt.“ Insofern sei die Pandemie ein Beschleuniger gewesen. Das Ziel müsse jetzt nicht nur Industrie 4.0 heißen, sondern auch Unterricht 4.0.

Die Gewerbliche Schule bietet gemeinsam mit dem Main-Tauber-Kreis als Schulträger in den verschiedenen Berufen eine hochwertige Ausbildung. Auch im Bereich der Vollzeitschulen wie dem Technischen Gymnasium, den Berufskollegs oder der Fachschule für Maschinentechnik gibt es qualifizierte Bildungsgänge.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.02.2021