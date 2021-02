Als Minister hat man sicherlich viel um die Ohren. Das gilt für einen Gesundheitsminister in Corona-Zeiten umso mehr. Insofern ist es durchaus verständlich, dass auf den Brief von Landrat Dr. Achim Brötel nicht umgehend eine Rückmeldung folgte. Über einen Monat warten zu müssen, nur um dann keine richtige Antwort auf berechtigte Anliegen und Appelle zu erhalten, ist enttäuschend und unverständlich. Viele Menschen befürworten den Weg, welchen andere Länder beim Thema Impfungen bei den Hausärzten eingeschlagen haben. Nach einer so langen Zeit ohne Antwort hätte man wenigstens eine Begründung erwarten können, warum das in Baden-Württemberg noch nicht möglich ist. Und dass die Hälfte des Schreibens aus Stuttgart mit schon längst bekannten Informationen gespickt ist, macht es nicht besser. Die Menschen brauchen mehr als Textbausteine und Durchhalte-Phrasen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.02.2021