„Wellensittich kostet mehr als ein Kalb“

Der baden-württembergische Umweltminister Franz Untersteller (Mitte) sprach am Donnerstagabend in Tauberbischofsheim zum Thema „Naturschutz und Landwirtschaft – gemeinsam geht’s“. Das Bild zeigt ihn mit Birgit Väth (Vorsitzende der Grünen im Main-Tauber-Kreis) und Dietrich Grebbin (stellvertretender Vorsitzender). Zahlreiche Landwirte aus der Region nahmen an der Veranstaltung im Technologie- und Gründerzentrum teil.