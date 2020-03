Weiter internationales Spitzenangebot

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) hat in diesen Tagen die Ergebnisse seiner Radreiseanalyse 2020 vorgestellt.

Main-Tauber-Kreis. Wegen der abgesagten Internationalen Tourismusbörse in Berlin erfolgte die Bekanntgabe ausnahmsweise auf dem digitalen Informationsweg. Bestätigt wird, dass der Radweg „Liebliches Taubertal – Der Klassiker“ weiterhin ein bundesweites und internationales Spitzenangebot ist.

Radfahren im Urlaub ist weiterhin in der Nachfrage ungebrochen. Dies bestätigt die neue Radreiseanalyse des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs.

In diesem Bericht wird ausgeführt, dass rund 77 Prozent der deutschen Bevölkerung Fahrrad fahren. Hierbei wird angegeben, dass zu 74 Prozent das Fahrrad im Alltag, zu 55 Prozent das Rad für die Freizeit sowie Reisen und zu 28 Prozent für den Sport genutzt wird. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies, dass rund 34,3 Millionen Bundesbürger Radausflügler sind. Dies ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 5,5 Prozent. 5,4 Millionen Bürger wiederum sind Radreisende. Dies bedeutet, dass sie bei Rad-Ausflügen mit mindestens drei Übernachtungen unterwegs sind.

Ein leichter Rückgang von 1,8 Prozent gegenüber dem Jahr 2018. Rund 5,2 Millionen Radbegeisterte sind bei ihren Rad-Ausfahrten mit maximal zwei Übernachtungen unterwegs. Dies wiederum bedeutet eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 27 Prozent. Auch am Wochenende steigt die Radbegeisterung gegenüber dem Vorjahr um elf Prozent an. Hier sind es 6,8 Millionen der Bundesbürger, die gerne mit dem Fahrrad unterwegs sind.

„Das ist insgesamt ein riesen Potenzial, um das sich in jedem Jahr die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“ bemüht“, berichtet Geschäftsführer Jochen Müssig vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“. Da Radler sowohl als Streckenradler als auch als Regioradler unterwegs sind, bestätigt dies den Ansatz des Tourismusverbands, auf beide Zielgruppen zu setzen. Im „Lieblichen Taubertal“ stehen deshalb Fernradrouten und Regiorouten zur Auswahl.

Dies wird in der ADFC-Radreiseanalyse auch bestätigt. Radtouristen geben pro Tag zwischen 70 und 100 Euro aus und sind damit ein beachtlicher Beitrag zum touristisch-wirtschaftlichen Geschehen an Tauber und Main“, erklärt Geschäftsführer Jochen Müssig weiter.

Besonders beliebt sind die Radtouren an Flüssen. Dies belegt die durch den ADFC durchgeführte Auswertung. Radtouren an Weser, Elbe, Main, Mosel, Donau und Altmühl befinden sich auf der Beliebtheitsskala ganz vorne. Bei den beliebtesten Radrouten ist der Radweg „Liebliches Taubertal – Der Klassiker“ im Verfolgerfeld auf Platz 15 in diesem bundesweiten Vergleich.

Besondere Stellung

Der Radweg „Liebliches Taubertal – Der Klassiker“ ist allerdings weiterhin mit seinen Fünf Sternen internationales Spitzenangebot. Innerhalb von Deutschland gibt es nur zwei Fünf-Sterne-Radwege.

Neben dem Rad-Klassiker von Rothenburg ob der Tauber bis Wertheim am Main, der in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert, handelt es sich um die Schlösser Route im Allgäu sowie zwei Wege in Österreich.

Insgesamt können sich auch nur sechs Regionen als anerkannte ADFC-Region anerkannt titulieren. „Dieses Ziel möchten wir im Jahr 2020 erreichen“, gibt Geschäftsführer Jochen Müssig ein weiteres Vorhaben bekannt.

Die ADFC-Radreiseanalyse bestätigt zudem, dass der Ausflugsradius der Radler größer wird. Jeder Zweite fährt inzwischen mehr als 60 Kilometer an einem Tag. Dies ist auch auf die gesteigerte E-Mobilität mit den Pedelecs zurückzuführen. „Das ,Liebliche Taubertal‘ wird auch in diesem Jahr alles daran setzen, in der Gunst der radelnden Gäste die Nase vorne zu haben“, hieß es.

Nähere Informationen zur ADFC Radreiseanalyse können per E-Mail an kontakt@adfc.de erfragt werden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.03.2020