Wehr erhält neuen Einsatzleitwagen

Tauberbischofsheim.Der Gemeinderat hat am Mittwoch einstimmig die Beschaffung eines neuen Einsatzleitwagens (ELW 1) für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Tauberbischofsheim beschlossen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 172 000 Euro. Das neue Fahrzeug setzt sich aus drei Komponenten zusammen, die einzeln vergeben wurden. Das Fahrgestell (Los 1) kommt von der Firma Man in Würzburg zum Preis von rund 49 000 Euro. Aufbau und technische Einrichtung kommen von der Firma Funk und Fahrzeugbau Frey in Nüdlingen zum Preis von rund 116 000 Euro. Die feuerwehrtechnische Beladung kommt von der Firma Wilhelm Barth in Fellbach (7400 Euro).

Von den anwesenden Feuerwehrleuten im Zuschauerraum gab es nach dem Beschluss Beifall. gf

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.12.2019