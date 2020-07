Wegen der Corona-Pandemie viele Einschränkungen in Kauf genommen

Tauberbischofsheim.Die Judo-Abteilung des TSV hat schon im Februar, also vor der Corona-Pandemie, mit der Abnahme des Judo-Sportabzeichens begonnen. Bereits abgeschlossen wurden das Schülersportabzeichen „Safari@Home“ für Vier- bis 14-Jährige, und das Jugendsportabzeichen „Pentathlon@Home“ für 13- bis 16-Jährige. Da sich vor allem im Erwachsenenbereich die Altersstruktur nach oben verschoben hat und damit das Wettkampfgeschehen rückläufig ist, kommt das Judo-Sportabzeichen bei den Aktiven sehr gut an.

Durch das regelmäßige und langfristige Training kommt es vor allem zu einer Verbesserung der allgemeinen Ausdauer und somit zur Stärkung der Herz-Kreislauf-Fähigkeit. Die erforderlichen Leistungen waren in folgenden vier Bereichen zu erbringen: Judo-Fitness (I), Kraftausdauer (II), Beweglichkeit/Gewandtheit (III) und Judo-Kreativität (IV).

Die Teilnehmer sollten bei den einzelnen Übungen möglichst Techniken und Bewegungsvorgaben aus ihren „aktuellen“ Gürtelstufen auswählen. Nachdem die Bereiche I und IV bereits absolviert waren, mussten die Verantwortlichen der Abteilung mit dem Ausbruch von Corona Mitte März und dem damit verbundenen Sportverbot umdenken. Nach der ersten Lockerung in Baden-Württemberg wurde dann zunächst der Bereich II in Angriff genommen. Dieser wurde in Form eines Zirkeltrainings durchgeführt.

Beim Bereich III musste man einen Parcours mit sechs festgelegten Elementen durchlaufen. Hierbei waren Judo-Elemente als auch allgemeine Übungen angesagt. Beide Bereiche wurden gemäß Corona-Verordnung im Freien durchgeführt, etwa auf dem Trimm-Dich-Pfad.

Die 28 Aktiven mussten viele Einschränkungen im zurückliegenden Zeitraum in Kauf nehmen. Am Ende war man jedoch froh, das Ziel erreicht zu haben. jotef

